PIANETAMILAN news milan interviste Milan, Cardinale: “Milano merita di avere uno stadio di livello mondiale”

INTERVISTE

Milan, Cardinale: “Milano merita di avere uno stadio di livello mondiale”

Milan, Cardinale: “Milano merita di avere uno stadio di livello mondiale” - immagine 1
Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, il proprietario del Milan, Gerry Cardinale, ha voluto parlare di una tematica delicata: lo stadio
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Mattinata impegnativa per il Milan quella di stamattina. Dopo le varie polemiche legate a Giorgio Furlani, con annessa protesta dei tifosi rossoneri, a parlare è stato Gerry Cardinale, proprietario del Milan. Arrivato in rossonero ben 4 anni fa, il numero uno di RedBird ha voluto rilasciare una lunga intervista ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport'. 

Nella lunghissima chiacchierata, dopo aver parlato di alcuni problemi del Diavolo  tante altre tematiche, Cardinale ha rivolto il suo pensiero anche al progetto legato allo Stadio, ma non solo. A chiudere, l'americano ha voluto soffermarsi anche sulla questione NBA Europe. Le sue parole:

LEGGI ANCHE

Milan, parla Cardinale

—  

Sullo stadio: "Anche qui, è importante capire perché lo facciamo. Non è un’operazione immobiliare, non è un progetto di ego. Si tratta di migliorare il profilo finanziario del Milan per poter competere per i migliori giocatori del mondo. È anche, tra l’altro, qualcosa che dovremmo fare per i milanesi. Milano merita di avere uno stadio di livello mondiale, di essere riconosciuta a livello globale come la patria dello sport e di celebrare la sua cultura. Al momento non è così".

 

E poi il progetto NBA Europe: "L'obiettivo è continuare a elevare il marchio Milan, offrire opportunità alla tifoseria, continuare a migliorare il nostro profilo finanziario. Quindi fa tutto parte di un ecosistema in cui tutti dovrebbero trarre beneficio gli uni dagli altri".

Leggi anche
Milan, Ordine sicuro: “Con Malen al posto di Füllkrug, il Milan sarebbe …”
Maldini avvistato a Roma per Sinner manda un messaggio al calcio: “Ecco cosa manca”

© RIPRODUZIONE RISERVATA