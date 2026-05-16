Dj Ringo, noto tifoso rossonero e speaker radiofonico, ha voluto lanciare un pesante attacco nei confronti di Gerry Cardinale...

Ospite nel canale Youtube di Andrea Longoni , il conduttore radiofonico DJ Ringo , noto tifoso del Milan , ha voluto dare spazio ad un lungo sfogo rilasciato nei confronti degli attuali gestori del Milan, criticando fortemente la distanza tra la nuova proprietà (e i suoi nuovi modi di fare) e la tradizione storica del club di Via Aldo Rossi.

Durante la chiacchierata, Ringo ha descritto un Milan più orientato al business, prendendo i valori che per anni hanno caratterizzato il club rossonero. Troppi discorsi basati su soldi e bilanci, meno su meriti sportivi e trofei: anche i tifosi stessi fanno fatica a riconoscersi in questa nuova gestione. Ecco, di seguito, le sue parole: