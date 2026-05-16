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L’analisi di De Carolis: “Milan, impegni abbordabili, ma i rossoneri rischiano”

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Il momento del Milan non è dei migliori: tra caos in dirigenza e Champions a rischio, De Carolis ha voluto lasciare delle dichiarazioni
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

La stagione del Milan sta volgendo al termine, in mezzo a tantissimi punti di domanda importantissimi che, nel corso delle prossime settimane, andranno tolti. I rossoneri, durante il girone di ritorno, non sono mai stati capaci di mettere sul campo la giusta continuità mostrata durante la prima parte, perdendo per strada tantissimi punti davvero importanti. L'entusiasmo dei tifosi, infatti, è andato a calare sempre di più, dando spazio a forti critiche, sia verso i giocatori, che verso tecnico e società.

Milan, tra problemi e Champions League... parla De Carolis

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Parlando proprio di società, le acque non sono calmissime. I forti dissapori presenti in dirigenza non aiutano di certo l'ambiente e le voci legate alle possibili nove strategie per la prossima stagione continuano ad alimentare molte tensioni. La situazione, inoltre, potrebbe aggravarsi in caso di mancata qualificazione in Champions League.

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Le ultime due giornate contro Genoa e Cagliari, perciò, si prospettano molto importanti. Allegri vuole chiudere al meglio la stagione, evitando errori che potrebbero costare tantissimo. A parlare di ciò è stato anche Guido De Carolis che, ai microfoni di TMW Radio durante 'Maracanà', ha dichiarato:

"Vedo favorita la Juventus, mentre il Milan rischia. I rossoneri sulla carta hanno degli impegni abbordabili, ma ha fatto solo quattro punti nelle ultime sei giornate. In più da tempo incassa tanti gol senza riuscire ad essere efficace in attacco"

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