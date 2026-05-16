Il momento del Milan non è dei migliori: tra caos in dirigenza e Champions a rischio, De Carolis ha voluto lasciare delle dichiarazioni

La stagione del Milan sta volgendo al termine, in mezzo a tantissimi punti di domanda importantissimi che, nel corso delle prossime settimane, andranno tolti. I rossoneri, durante il girone di ritorno, non sono mai stati capaci di mettere sul campo la giusta continuità mostrata durante la prima parte, perdendo per strada tantissimi punti davvero importanti. L'entusiasmo dei tifosi, infatti, è andato a calare sempre di più, dando spazio a forti critiche, sia verso i giocatori, che verso tecnico e società.