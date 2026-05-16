Le ultime due giornate contro Genoa e Cagliari, perciò, si prospettano molto importanti. Allegri vuole chiudere al meglio la stagione, evitando errori che potrebbero costare tantissimo. A parlare di ciò è stato anche Guido De Carolis che, ai microfoni di TMW Radio durante 'Maracanà', ha dichiarato:
"Vedo favorita la Juventus, mentre il Milan rischia. I rossoneri sulla carta hanno degli impegni abbordabili, ma ha fatto solo quattro punti nelle ultime sei giornate. In più da tempo incassa tanti gol senza riuscire ad essere efficace in attacco"
© RIPRODUZIONE RISERVATA