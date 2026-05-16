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Orlando non ha dubbi: “Il Milan contro il Genoa farà fatica persino a tirare in porta. Manca pure Leao…”

Massimo Orlando, ex calciatore
Massimo Orlando duro nei confronti del Milan: le parole dell'ex centrocampista ai microfoni di 'TMW Radio'
Redazione PM

Il Milan sta attraversando un periodo molto complicato, sia sul campo che dal punto di vista dirigenziale. I rossoneri hanno raccolto appena 7 punti nelle ultime 7 di campionato, accumulando 5 sconfitte nelle ultime 8. Il quarto posto, che fino a poche settimane fa sembrava al sicuro, rischia clamorosamente di sfuggire alla squadra di Massimiliano Allegri. Per blindare la qualificazione alla prossima Champions League i rossoneri hanno bisogno di 6 punti nelle ultime due uscite contro Genoa e Cagliari.

Orlando commenta il momento del Milan

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In merito al momento del Milan si è espresso anche Massimo Orlando. L'ex centrocampista di Serie A, che ha vestito anche la maglia rossonera durante la stagione 1994-95, è stato molto critico nei confronti della squadra di Allegri. Di seguito, un estratto del suo intervento ai microfoni di 'TMW Radio'.

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"Il Milan sarei stupito di vederlo a Genova diverso rispetto alle ultime 6-7 partite. Questa squadra non ha la forza di reagire. Per i tifosi spero di sbagliarmi, ma da chi puoi aspettarti una reazione di carattere? Manca pure Leao... vedo un Milan che farà persino fatica a tirare in porta".

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