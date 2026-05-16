Massimo Orlando duro nei confronti del Milan: le parole dell'ex centrocampista ai microfoni di 'TMW Radio'
Il Milan sta attraversando un periodo molto complicato, sia sul campo che dal punto di vista dirigenziale. I rossoneri hanno raccolto appena 7 punti nelle ultime 7 di campionato, accumulando 5 sconfitte nelle ultime 8. Il quarto posto, che fino a poche settimane fa sembrava al sicuro, rischia clamorosamente di sfuggire alla squadra di Massimiliano Allegri. Per blindare la qualificazione alla prossima Champions League i rossoneri hanno bisogno di 6 punti nelle ultime due uscite contro Genoa e Cagliari.
Orlando commenta il momento del Milan
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In merito al momento del Milan si è espresso anche Massimo Orlando. L'ex centrocampista di Serie A, che ha vestito anche la maglia rossonera durante la stagione 1994-95, è stato molto critico nei confronti della squadra di Allegri. Di seguito, un estratto del suo intervento ai microfoni di 'TMW Radio'.