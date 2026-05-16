Domani alle 12:00, i riflettori del 'Marassi' si accenderanno su Genoa-Milan, match valido per la 37ª e penultima giornata del campionato di Serie A 2025-26. I rossoneri hanno bisogno di due vittorie nelle ultime due partite per blindare la qualificazione in Champions, mentre la squadra di Daniele De Rossi arriva all'appuntamento con la salvezza già in tasca. A complicare i piani del Diavolo, tuttavia, potrebbe essere l'atmosfera di fuoco che il tifo organizzato genoano sta preparando.
PIANETAMILAN news milan ultime notizie Verso Genoa-Milan, i tifosi rossoblù suonano la carica: “Scateniamo l’inferno”
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Verso Genoa-Milan, i tifosi rossoblù suonano la carica: “Scateniamo l’inferno”
tifosi del Genoa si preparano a tingere il 'Marassi' di rossoblù in vista del match contro il Milan: arriva il comunicato della Gradinata Nord
Milan, il comunicato diramato dai tifosi del Genoa
Perché gli avversari sono sempre così motivati contro il Milan?—
Era già successo contro la Lazio, quando i tifosi biancocelesti hanno riempito l'Olimpico, interrompendo la contestazione contro Lotito che durava da mesi. Giocare contro il Milan riempie gli avversari di motivazioni, come potrebbe essere il contrario quando si affronta un club con 7 Champions League in bacheca? Il 'Marassi' è pronto a tingersi di rossoblù, ma questo non può e non deve cambiare le strategie del Diavolo : l'unico risultato accettabile domenica è la vittoria, solo così il Milan potrà ancora credere nella Champions.
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