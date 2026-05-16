Perché gli avversari sono sempre così motivati contro il Milan?

Era già successo contro la Lazio, quando i tifosi biancocelesti hanno riempito l'Olimpico, interrompendo la contestazione contro Lotito che durava da mesi. Giocare contro il Milan riempie gli avversari di motivazioni, come potrebbe essere il contrario quando si affronta un club con 7 Champions League in bacheca? Il 'Marassi' è pronto a tingersi di rossoblù, ma questo non può e non deve cambiare le strategie del Diavolo : l'unico risultato accettabile domenica è la vittoria, solo così il Milan potrà ancora credere nella Champions.