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Milan, aria di rivoluzione: Tare verso l’addio, Cardinale valuta Bezhani

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Si prospetta un'estate piena di cambiamenti in Casa Milan. Con Tare verso l'addio, Cardinale valuta Viktor Bezhani: ecco chi è
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

In vista della prossima stagione, in Casa Milan si prospettano molti cambiamenti, una vera e propria rivoluzione dirigenziale. Con l'uscita ormai sempre più certa di Igli Tare, dopo una sola stagione a Milano, il club di Via Aldo Rossi starebbe già valutando diversi profili per ridisegnare quella che sarà l'area sportiva. Nelle ultime ore, infatti, sarebbe uscito un nuovo nome: Viktor Bezhani.

Milan, Tare ai saluti

Come sappiamo, la posizione di Igli Tare, attuale direttore sportivo del Milan, sarebbe ormai compromessa. La società, con Cardinale in primis, non avrebbe gradito la gestione del budget per il mercato estivo, in particolare gli investimenti fatti su Christopher Nkunku e Ardon Jashari: queste due operazioni sono costate al club la bellezza di 70 milioni.

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La separazione al termine dell'attuale stagione, ricordiamo che mancano solamente due partite, sembra ormai certa. Il Milan infatti sarebbe partito subito alla ricerca per un degno sostituto.

L'idea Bezhani

In mattinata il giornalista sportivo Gianluca Di Marzio ha rivelato che il Milan starebbe valutando, con estrema attenzione, il profilo di Viktor Bezhani, attuale direttore tecnico del Tolosa, club appartenente a RedBird. Il profilo dell'albanese piace molto alla dirigenza, a causa della sua metodologia di lavoro: tanti giovani e rosa sostenibile. Ma chi è Bezhani?

Bezhani è un dirigente sportivo albanese classe 1985. Dopo un inizio carriera come match analisi con l'unde 19 della Croazia e come allenatore dell'unger 21 dell'Anorthosis Famagosta, si è specializzato nello scouting, militando in diversi club europei come, ad esempio, il Legia Varsavia, Brentford, Watford e Leicester.

Nel 2023 è approdato in Francia, tra le file del Tolosa dove ha ricoperto (e ricopre tutt'ora) il ruolo di direttore tecnico. Nella squadra francese, Bezhani ha avuto l'opportunità di sviluppare una rosa giovane (età media 24,1), valorizzando elementi già presenti come, ad esempio Restes e Methalie (18 milioni e 12 milioni di valutazione), finiti sotto i riflettori di diversi top club europei.

Parlando proprio di valorizzazione, uno degli esempi più lampanti è legato a Jaydee Canvot, difensore francese classe 2006: il giovane, esploso nel Tolosa, è stato ceduto al Crystal Palace in Premier League per ben 23 milioni di euro.

Il finale di stagione

Al momento nulla è ancora deciso, c'è un campionato da finire e una qualificazione in Champions League da conquistare. molto, infatti, dipenderà dalla classifica finale: la mancata qualificazione in Europa potrebbe limitare molto i rossoneri (nel mercato soprattutto).

Una cosa, però, è certa: Bezhani è un profilo che al Milan piace molto e che, ovviamente, stanno tenendo in considerazione. Non è l'unico nome sulla lista, ma la sua metodologia di lavoro piace molto agli esponenti alti di Casa Milan. Vedremo, nelle prossime settimane, se ci saranno degli sviluppi concreti.

 

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