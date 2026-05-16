L'idea Bezhani

In mattinata il giornalista sportivo Gianluca Di Marzio ha rivelato che il Milan starebbe valutando, con estrema attenzione, il profilo di Viktor Bezhani, attuale direttore tecnico del Tolosa, club appartenente a RedBird. Il profilo dell'albanese piace molto alla dirigenza, a causa della sua metodologia di lavoro: tanti giovani e rosa sostenibile. Ma chi è Bezhani?

Bezhani è un dirigente sportivo albanese classe 1985. Dopo un inizio carriera come match analisi con l'unde 19 della Croazia e come allenatore dell'unger 21 dell'Anorthosis Famagosta, si è specializzato nello scouting, militando in diversi club europei come, ad esempio, il Legia Varsavia, Brentford, Watford e Leicester.

Nel 2023 è approdato in Francia, tra le file del Tolosa dove ha ricoperto (e ricopre tutt'ora) il ruolo di direttore tecnico. Nella squadra francese, Bezhani ha avuto l'opportunità di sviluppare una rosa giovane (età media 24,1), valorizzando elementi già presenti come, ad esempio Restes e Methalie (18 milioni e 12 milioni di valutazione), finiti sotto i riflettori di diversi top club europei.

Parlando proprio di valorizzazione, uno degli esempi più lampanti è legato a Jaydee Canvot, difensore francese classe 2006: il giovane, esploso nel Tolosa, è stato ceduto al Crystal Palace in Premier League per ben 23 milioni di euro.