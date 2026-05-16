Ospite nel canale di Andrea Longoni, DJ Ringo ha voluto commentare la gestione negativa del Milan: ecco il suo sfogo

Ospite nel canale Youtube di Andrea Longoni, Milan Hello, il disc jockey e conduttore radiofonico DJ Ringo, noto tifoso del Milan, ha voluto esprimere alcune parloe, molto dure, nei confronti di quella che è l'attuale gestione del club rossonero, criticando la mancanza di rispetto della storia del club.