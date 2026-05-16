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Milan, Ringo: “Maldini disse di rispettare la storia… loro non lo stanno facendo!”

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Ospite nel canale di Andrea Longoni, DJ Ringo ha voluto commentare la gestione negativa del Milan: ecco il suo sfogo
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Ospite nel canale Youtube di Andrea Longoni, Milan Hello, il disc jockey e conduttore radiofonico DJ Ringo, noto tifoso del Milan, ha voluto esprimere alcune parloe, molto dure, nei confronti di quella che è l'attuale gestione del club rossonero, criticando la mancanza di rispetto della storia del club.

Milan, parla Ringo

Lo speaker radiofonico, durante la chiacchierata, ha voluto riprendere anche un messaggio lanciato da Paolo Maldini, vera e propria leggenda rossonera, anni fa, sottolineando come la proprietà abbai il controllo del club, ma non il rispetto dei valori. Ecco, di seguito, le sue parole:

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"Ripeto, il Milan non è mio, non è nostro, quindi è loro. Però Paolo ha detto una gran cosa qualche anno fa, adesso siete voi padroni, però cercate di rispettare il nostro DNA e la nostra storia. Cioè non lo stanno facendo. Loro hanno un'altra visione, la visione che ha portato tre pettari allo stadio a diventare delle star per loro, ad avere i DJ che mettono musica orrenda prima della partita. L'hai sentita, San Siro? Dalla tecno a Mamma mia, quando io mi accontentavo dei ricchi e poveri, vabbè non lo so, hanno un modo diverso di vedere le cose. Vedo questi tre pettari che girano per gli spalti scortati dagli steward del Milan. Cioè cose... l'hanno consegnato in mano a della gente allucinante. Bevande assurde di influencer assurdi. Davvero Berlusconi tutto questo non avrebbe permesso"

Le parole di Ringo rappresentano, in gran parte, il pensiero che la tifoseria rossonera ha maturato nel corso del tempo: molti tifosi faticano a riconoscersi all'interno del Milan attuale. Valori come identità, tradizione ed eleganza sembrano ormai spariti.

 

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