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Bucchioni: “Chiarissima la volontà di Gerry Cardinale: cambierà il Milan”

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Enzo Bucchioni, giornalista sportivo, ha voluto parlare del Milan di Allegri dopo il successo contro il Genoa...
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Nel momento più difficile della stagione, il Milan ritrova la tanto amata continuità, e lo fa vincendo in un campo (e contesto) molto difficile: contro il Genoa i rossoneri tornano alla vittoria, avvicinandosi sempre di più all'obiettivo Champions League. La squadra allenata da Massimiliano Allegri è scesa in campo con lucidità, restando compatta in più frazioni di gioco. Oltre ai punti, fondamentalissimi, il Milan porta con sé fiducia e consapevolezza, cose fondamentali per affrontare l'ultima gara della stagione. Ma cosa ne pensa Enzo Bucchioni?

Bucchioni: "Cardinale cambierà il Milan"

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"Chiarissima la volontà di Gerry Cardinale: cambierà il Milan. La vittoria col Genoa ha riportato i rossoneri in Champions a novanta minuti dalla fine, ma non ha riportato il sereno in società. Il proprietario dei rossoneri è deluso da tutti, anche ieri ha visto uno spettacolo non all’altezza. L’idea di cacciare Allegri che vi abbiamo anticipato una settimana fa viene dall’interno, è stata consigliata a Cardinale da Ibrahimovic e Furlani, ma una valutazione finale dovrà essere ancora fatta". 

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Il club rossonero, infatti, non sta vivendo un periodo roseo: le voci di una possibile rivoluzione da parte di Cardinale hanno caricato di tensione l'ambiente. Analizzando il rendimento del Milan, emerge un dato molto ricorrente: la squadra, in varie fasi del campionato, ha mostrato spesso e volentieri una buona organizzazione, ma ha faticato molto a mantenere alto il livello nel corso dei mesi.

Questo ha portato a una stagione fatta più di episodi che certezze, con una guida che a volte ha lasciato perplessi tifosi e non. La mancanza di continuità, infatti, ha alimentato il dibattito all'interno della dirigenza, mettendo Massimiliano Allegri in una posizione scomoda. Sarà addio a fine stagione?

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