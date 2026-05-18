Il club rossonero, infatti, non sta vivendo un periodo roseo: le voci di una possibile rivoluzione da parte di Cardinale hanno caricato di tensione l'ambiente. Analizzando il rendimento del Milan, emerge un dato molto ricorrente: la squadra, in varie fasi del campionato, ha mostrato spesso e volentieri una buona organizzazione, ma ha faticato molto a mantenere alto il livello nel corso dei mesi.