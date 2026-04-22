Nella settimana che porta a Milan-Juventus emerge un intreccio di mercato: Kephren Thuram fu vicino al Milan prima del trasferimento in bianconero
Mentre cresce l’attesa per Milan-Juventus, sfida decisiva per la corsa alla prossima Champions League, in programma domenica 26 aprile alle 20:45 a San Siro, emergono curiosi retroscena di mercato tra i due club. A svelarli è 'La Gazzetta dello Sport', che ha ricostruito alcuni intrecci che avrebbero potuto cambiare gli equilibri tra rossoneri e bianconeri.
Kephren Thuram fu a un passo dal Milan
—
Tra i casi più interessanti c’è quello di Khéphren Thuram. Nell’estate 2024 il centrocampista francese, poi passato dal Nizza alla Juventus per 20 milioni di euro, era stato valutato seriamente dal Milan. Il club rossonero cercava un rinforzo fisico per la mediana: il classe 2001, in scadenza di contratto e fresco di convocazione in Nazionale da parte di Deschamps, rappresentava un profilo ideale.