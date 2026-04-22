Mentre cresce l’attesa per Milan-Juventus, sfida decisiva per la corsa alla prossima Champions League, in programma domenica 26 aprile alle 20:45 a San Siro, emergono curiosi retroscena di mercato tra i due club. A svelarli è 'La Gazzetta dello Sport', che ha ricostruito alcuni intrecci che avrebbero potuto cambiare gli equilibri tra rossoneri e bianconeri.