I segnali degli ultimi giorni sono chiari. In primis dall' amministratore delegato Giorgio Furlani che ha voluto incontrare Max tre volte per iniziare a programmare il futuro assieme. Poi dai suoi ragazzi che nel giro di poche ore hanno ribadito il concetto in più occasioni, in ordine Matteo Gabbia , Adrien Rabiot e Davide Bartesaghi . Le dimostrazioni arrivano anche da Mike Maignan e Luka Modric , che vedono in Allegri un punto focale per il loro futuro in rossonero.

Anche Tare, prima di Verona-Milan, ha solidificato la permanenza di Allegri: "Non c’è niente da discutere, Allegri ha fatto un ottimo lavoro e ha un contratto ancora lungo; ha detto che gli piace programmare e stiamo lavorando insieme per il futuro". E poi ci sono i tifosi che chiedono un gioco migliore e più spettacolare. Ma come ricorda il quotidiano torinese, 'fra il 2° posto attuale e l'8° della scorsa annata, difficile optare per la seconda via...'. Insomma, tutte le strade portano a Max e lui non ha nessuna intenzione di interrompere il discorso iniziato lo scorso giugno.