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Milan, fiducia piena in Allegri: squadra e società sono con lui e lo hanno dimostrato

Milan e Allegri pronti a continuare insieme: Max ha convinto tutti
Massimiliano Allegri ha convinto dirigenza e squadra: Milan vicino alla Champions e futuro sempre più definito. Ecco il punto di 'Tuttosport'
Redazione

Nelle ultime settimane si è parlato tanto del futuro di Massimiliano Allegri, ma dopo i dubbi recenti la strada sembra tracciata. Ne parla 'Tuttosport' uscito questa mattina in edicola, ricordando come l'allenatore toscano abbia conquistato tutti al Milan, dal gruppo squadra alla dirigenza, vale a dire le anime di un club.

L'allenatore livornese è riuscito a riportare i rossoneri stabilmente in zona Champions League, con la qualificazione ormai a un passo vista la distanza di 8 punti da Como e Roma quinte. Dopo una stagione complicata come la 2024-25, Allegri ha dato nuova struttura alla squadra, restituendole competitività e valorizzando diversi giocatori. Senza dimenticare che fino a marzo, il Milan ha anche provato a tenere il passo dell'Inter nella corsa allo Scudetto, prima di perdere terreno nel momento decisivo. Qualche limite è emerso, soprattutto sul piano del gioco e nella capacità di compiere l'ultimo salto di qualità. Tuttavia, l'obiettivo fissato dalla società è stato praticamente centrato, nonostante una rosa non profondissima e un mercato che non ha soddisfatto completamente le richieste dell'allenatore.

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I segnali degli ultimi giorni sono chiari. In primis dall'amministratore delegato Giorgio Furlani che ha voluto incontrare Max tre volte per iniziare a programmare il futuro assieme. Poi dai suoi ragazzi che nel giro di poche ore hanno ribadito il concetto in più occasioni, in ordine Matteo Gabbia, Adrien Rabiot e Davide Bartesaghi. Le dimostrazioni arrivano anche da Mike Maignan e Luka Modric, che vedono in Allegri un punto focale per il loro futuro in rossonero.

Anche Tare, prima di Verona-Milan, ha solidificato la permanenza di Allegri: "Non c’è niente da discutere, Allegri ha fatto un ottimo lavoro e ha un contratto ancora lungo; ha detto che gli piace programmare e stiamo lavorando insieme per il futuro". E poi ci sono i tifosi che chiedono un gioco migliore e più spettacolare. Ma come ricorda il quotidiano torinese, 'fra il 2° posto attuale e l'8° della scorsa annata, difficile optare per la seconda via...'. Insomma, tutte le strade portano a Max e lui non ha nessuna intenzione di interrompere il discorso iniziato lo scorso giugno.

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