Il Milan vince contro il Genoa e ora è a soli tre punti di distanza dall'ottenere l'obiettivo stagionale ovvero la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. In stagione, uno dei giocatori più decisivi è stato senza dubbio Adrien Rabiot: 6 gol, 4 assist in 28 presenze di cui 27 da titolare. XG (gol attesi) a quota 3.88 XA (assist attesi) a quota 2.88 (dati Sofascore). Non a caso, è stato l'unico acquisto estivo fortemente voluto da Massimiliano Allegri. Anche lui è andato in fase calante come tutti, ma è normale, è difficile mantenere un certo livello quando tutta la squadra cala in modo sensibile. Anche contro il Genoa, il francese ha giocato una partita solida, senza errori e senza eccessivi spunti in attacco: da fine marzo a oggi, Rabiot ha segnato solo due gol contro il Torino e contro il Verona, entrambi decisivi per 6 punti conquistati dal Milan.
PIANETAMILAN news milan ultime notizie Milan, Rabiot parla da leader ma svela il grande problema dei rossoneri
ULTIME MILAN NEWS
Milan, Rabiot parla da leader ma svela il grande problema dei rossoneri
Il successo sul Genoa avvicina la Champions, ma le parole di Rabiot aprono la discussione sul momento interno vissuto dal Milan. Ecco la nostra analisi
Milan, le parole di Rabiot hanno un forte significato
Le parole di Rabiot aprono una discussione importante sul futuro dello spogliatoio rossonero. Ammettere pubblicamente che ci sono calciatori che 'non saranno qui l'anno prossimo' può essere una delle spiegazioni del calo importante che ha avuto il Milan in campionato, costato un misero bottino di 7 punti in 8 partite. L'isolamento mediatico chiesto dal francese serve a blindare un posto nella prossima edizione della Champions League, che è l'obiettivo minimo di questa squadra. Sullo sfondo restano i dubbi sul futuro della squadra: in caso di Champions League, visto il rinnovo da 6 milioni di euro a stagione, sembrerebbe più probabile vedere Massimiliano Allegri ancora sulla panchina.
© RIPRODUZIONE RISERVATA