Milan, Rabiot parla da leader ma svela il grande problema dei rossoneri

Il Milan vince contro il Genoa e ora è a soli tre punti di distanza dall'ottenere l'obiettivo stagionale ovvero la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. In stagione, uno dei giocatori più decisivi è stato senza dubbio Adrien Rabiot: 6 gol, 4 assist in 28 presenze di cui 27 da titolare. XG (gol attesi) a quota 3.88 XA (assist attesi) a quota 2.88 (dati Sofascore). Non a caso, è stato l'unico acquisto estivo fortemente voluto da Massimiliano Allegri. Anche lui è andato in fase calante come tutti, ma è normale, è difficile mantenere un certo livello quando tutta la squadra cala in modo sensibile. Anche contro il Genoa, il francese ha giocato una partita solida, senza errori e senza eccessivi spunti in attacco: da fine marzo a oggi, Rabiot ha segnato solo due gol contro il Torino e contro il Verona, entrambi decisivi per 6 punti conquistati dal Milan.