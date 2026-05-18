Il Milan di Massimiliano Allegri - reduce da due sconfitte consecutive contro Sassuolo e Atalanta - torna a vincere e lo fa in trasferta, allo stadio 'Ferraris' di Genova, contro il Genoa di Daniele De Rossi. Un successo, per 2-1, che lancia il Diavolo a quota 70 punti in classifica - pari merito con la Roma - con un vantaggio di 2 punti Como e Juventus nella volata per un posto nella prossima edizione della Champions League. Ai rossoneri, ora, servirà una vittoria a 'San Siro' contro il Cagliari già salvo nell'ultimo turno di campionato per poter tagliare il traguardo. Il Diavolo si è imposto a Marassi grazie ai gol di Christopher Nkunku (50') su calcio di rigore e Zachary Athekame (81'); utile solo per le statistiche e per la sofferenza finale, visto il maxi-recupero di 10', il gol dei padroni di casa con Johan Vásquez (87'). Vediamo, qui di seguito, le pagelle dei rossoneri dopo Genoa-Milan pubblicate da 'La Gazzetta dello Sport' di oggi in edicola.