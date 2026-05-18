Sarà in diretta in esclusiva su DAZN. Sempre nella serata di domenica 24 maggio alle ore 20:45, scenderanno in campo:
Nello stesso slot delle 20:45 è stata fissata anche Lecce-Genoa (diretta tv su DAZN/Sky), poiché i pugliesi – dove milita il baby bomber rossonero in prestito Francesco Camarda – si stanno giocando la permanenza in Serie A nel duello a distanza con la Cremonese.
Il programma completo della 38ª giornata: anticipi e posticipi—
Di seguito il quadro completo degli altri match dell'ultimo turno di campionato ufficializzati dalla Lega Serie A:
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