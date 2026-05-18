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Milan-Cagliari e le partite della lotta Champions League: ufficiali data e orario

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La Lega Serie A ha ufficializzato data e orario ufficiali di Milan-Cagliari, partita della 38esima e ultima giornata di Serie A in programma a 'SAn Siro'. Si giocherà insieme ad altri match della lotta per un posto in Champions League
Daniele Triolo Redattore 

La Lega Serie A ha ufficializzato data e orario delle partite della 38ª e ultima giornata del campionato, fornendo gli aggiornamenti definitivi per Milan-Cagliari, gara conclusiva della stagione dei rossoneri di Massimiliano Allegri.

Il match si giocherà domenica 24 maggio, alle ore 20:45, allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro.

Corsa Champions in contemporanea: gli orari di domenica 24 maggio

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Milan-Cagliari, sfida decisiva per la qualificazione di Mike Maignan e compagni alla prossima Champions League, si giocherà in contemporanea con tutte le altre partite direttamente interessate dalla volata europea.

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Sarà in diretta in esclusiva su DAZN. Sempre nella serata di domenica 24 maggio alle ore 20:45, scenderanno in campo:

  • Cremonese-Como (DAZN)

  • Torino-Juventus (DAZN/Sky per il Derby della Mole)

  • Hellas Verona-Roma (DAZN)

    • Nello stesso slot delle 20:45 è stata fissata anche Lecce-Genoa (diretta tv su DAZN/Sky), poiché i pugliesi – dove milita il baby bomber rossonero in prestito Francesco Camarda – si stanno giocando la permanenza in Serie A nel duello a distanza con la Cremonese.

    Il programma completo della 38ª giornata: anticipi e posticipi

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    Di seguito il quadro completo degli altri match dell'ultimo turno di campionato ufficializzati dalla Lega Serie A:

  • Venerdì 22 maggio (ore 20:45): Fiorentina-Atalanta (DAZN)

  • Sabato 23 maggio (ore 18:00): Bologna-Inter (DAZN)

  • Sabato 23 maggio (ore 20:45): Lazio-Pisa (DAZN/Sky)

  • Domenica 24 maggio (ore 15:00): Parma-Sassuolo (DAZN)

  • Domenica 24 maggio (ore 18:00): Napoli-Udinese (DAZN)

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