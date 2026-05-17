Ci siamo quasi! Genoa-Milan 1-2: rivincita di Athekame e Nkunku

Quanto è importante questo Genoa-Milan 1-2 forse non ce ne rendiamo conto. I rossoneri tornano al successo e i tifosi tornano a esultare davvero per un gol dopo più di un mese. Sicuramente un'altra prova brutta, sicuramente un'altra partita non spettacolare, ma sicuramente una partita vincente, che è ciò che conta. La sensazione è che il Milan abbia perso la propria identità nelle ultime settimane, subendo troppi gol e lasciando punti per strada. Oggi l'ha ritrovata: un primo tempo di difesa in attesa di sbloccarla. Poi l'aspetto mentale ha fatto il resto. Questo è il Milan di Massimiliano Allegri che abbiamo conosciuto per tutto l'anno, prima della crisi. È anche la rivincita di Christopher Nkunku e Zachary Athekame, due frutti del mercato estivo spesso messi da parte e bistrattati, ma alla fine decisivi e sempre in partita. Non era facile. Ora serve un ultimo sforzo, un ultimo passo. E provate a immaginare se ciò che ha fatto Luciano Spalletti con i bianconeri oggi l'avessimo fatto noi... Nel video qui sotto dal nostro canale YouTube il commento: lasciate un mi piace, un commento, iscrivetevi e attivate la campanella