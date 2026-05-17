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Genoa-Milan, Giaccherini esalta i rossoneri: “Questa vittoria vale un’intera stagione”

Emanuele Giaccherini, ex calciatore
Emanuele Giaccherini commenta la vittoria del Milan contro il Genoa: il suo intervento nel post partita di 'DAZN'
Redazione PM

I rossoneri si sono imposti sul Genoa, vincono per 2-1 il match valido per la 37ª giornata del campionato di Serie A 2025/2026 che si è giocato allo stadio 'Ferraris'. Un successo fondamentale per il Milan, che si avvicina sempre di più all'obiettivo: la qualificazione in Champions League. Con una vittoria contro il Cagliari nell'ultima giornata, il Diavolo avrebbe la certezza aritmetica di tornare nell'Europa che conta. In caso contrario, invece, non resterebbe che sperare in una passo falso delle inseguitrici (Roma, Como e Juventus).

Genoa-Milan, il commento di Giaccherini

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Al termine della partita, Emanuele Giaccherini, ex calciatore di Serie A, oggi opinionista televisivo, si è espresso sull'importanza della vittoria per il Milan dagli studi di 'DAZN'. Di seguito, un estratto del suo intervento.

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Tra le squadre in corsa per la Champions il Milan aveva la partita più complicata considerando il momento di forma. Inoltre Allegri era in piena emergenza con tanti giocatori fuori. Questa vittoria che vale un’intera stagione. Il Milan l’ultima giornata la gioca in casa contro il Cagliari, era questa la partita più importante”.

Brividi al gol di Vasquez, ma il Diavolo chiude la saracinesca

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Come sottolinea Giaccherini, la trasferta di Genova non era affatto una sfida semplice per il Milan di Massimiliano Allegri. La squadra di De Rossi ha mostrato grande determinazione per tutti i 90 minuti, nonostante una salvezza già ottenuta nel turno precedente. Il gol di Vasquez nel finale ha rischiato di riaprire la gara, ma Rabiot e compagni si sono compattati e non hanno permesso ai rossoblù di completare la rimonta.

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