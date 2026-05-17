“Tra le squadre in corsa per la Champions il Milan aveva la partita più complicata considerando il momento di forma. Inoltre Allegri era in piena emergenza con tanti giocatori fuori. Questa vittoria che vale un’intera stagione. Il Milan l’ultima giornata la gioca in casa contro il Cagliari, era questa la partita più importante”.

Brividi al gol di Vasquez, ma il Diavolo chiude la saracinesca

Come sottolinea Giaccherini, la trasferta di Genova non era affatto una sfida semplice per il Milan di Massimiliano Allegri. La squadra di De Rossi ha mostrato grande determinazione per tutti i 90 minuti, nonostante una salvezza già ottenuta nel turno precedente. Il gol di Vasquez nel finale ha rischiato di riaprire la gara, ma Rabiot e compagni si sono compattati e non hanno permesso ai rossoblù di completare la rimonta.