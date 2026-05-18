La nostra analisi: i rischi di un'evoluzione

Entrare in Champions League è fondamentale per il futuro del Milan: i premi UEFA e i possibili ricavi permetterebbero al Diavolo di non vendere i big come sacrificio per il bilancio. Non solo: i rossoneri potrebbero investire di più sul mercato estivo, dove servirà spendere bene e tanto per rinforzare la rosa in vista di tre competizioni. La strada di una possibile rivoluzione ha i suoi dubbi e limiti: la stagione finisce a fine maggio e il tempo è poco per cambiare tutti. Chi potrebbe arrivare, potrebbe praticamente iniziare il lavoro a luglio. Tardi per programmare qualcosa di importante. Cardinale si trova quindi davanti a un bivio: dare continuità al tandem Allegri-Tare per non perdere tempo prezioso, oppure cambiare con il rischio di iniziare la stagione già in ritardo.