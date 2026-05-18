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Ordine: “Ho dubbi sulla permanenza di Ibrahimović”. E spunta il retroscena su Allegri e Cardinale

Ordine: 'Ho dubbi sulla permanenza di Ibrahimović'. E spunta il retroscena su Allegri e Cardinale
Il successo contro il Genoa avvicina la Champions, ma in casa Milan esplode il caso società. Franco Ordine lancia la bomba su Ibrahimović e il retroscena Allegri-Cardinale
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Il Milan è ripartito: la vittoria contro il Genoa è fondamentale per i rossoneri che erano reduci da 8 partite giocate in Serie A con soli 7 punti totalizzati. Una vittoria che arriva nel momento cruciale della stagione: ora il Diavolo deve vincere l'ultima di campionato contro il Cagliari e avrà la qualificazione in Champions League garantita. Si è parlato in questi giorni di possibili rivoluzioni: ecco il parere in merito del giornalista Franco Ordine, durante 'Pressing' di 'Mediaset'.

"Da capire se resterà Ibrahimović, cosa su cui ho qualche dubbio visto che starà via molti giorni per commentare il Mondiale e quindi mi chiedo come farà ad occuparsi eventualmente degli affari del Milan. Andrà fatta una scelta: o si punta ancora su Allegri e magari anche a Tare e si pensa che il proprietario debba avere un contatto diretto con loro o si andrà da qualche altra parte. Un errore che hanno fatto negli ultimi anni sia Milan che Juventus è che continui a cambiare management, ds, allenatore e giocatori non costruirai mai nulla di buono. Al di là di quello che è successo in campo, a fine partita è successa una cosa importante: Allegri ha detto che l'intervento di Cardinale ha portato energia positiva. Fonti della società mi dicono che queste parole sono state molto apprezzate dallo stesso Cardinale".

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Entrare in Champions League è fondamentale per il futuro del Milan: i premi UEFA e i possibili ricavi permetterebbero al Diavolo di non vendere i big come sacrificio per il bilancio. Non solo: i rossoneri potrebbero investire di più sul mercato estivo, dove servirà spendere bene e tanto per rinforzare la rosa in vista di tre competizioni. La strada di una possibile rivoluzione ha i suoi dubbi e limiti: la stagione finisce a fine maggio e il tempo è poco per cambiare tutti. Chi potrebbe arrivare, potrebbe praticamente iniziare il lavoro a luglio. Tardi per programmare qualcosa di importante. Cardinale si trova quindi davanti a un bivio: dare continuità al tandem Allegri-Tare per non perdere tempo prezioso, oppure cambiare con il rischio di iniziare la stagione già in ritardo.

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