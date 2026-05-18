La nostra analisi: quanto pesa la Champions e non solo

Ricordiamo che il Milan arrivava alla sfida contro il Genoa con un solo risultato disponibile, ovvero vincere. La squadra di Massimiliano Allegri aveva finito assolutamente i jolly nelle sconfitte contro il Sassuolo e contro l'Atalanta e guadagnando solo 7 punti in 8 partite. Per questo la vittoria contro il Grifone è fondamentale, specialmente arrivando in un clima difficile da gestire per chiunque. Non a caso sono arrivate le parole a 'DAZN' di Rabiot: "Noi più vecchi abbiamo chiesto di non ascoltare quello che si dice fuori, per restare sereni e concentrati". Un atteggiamento chiesto anche da Allegri (come ha rivelato lo stesso centrocampista francese). Per l'allenatore livornese la qualificazione in Champions League resta fondamentale: scatterebbe un rinnovo fino al 2028 a 6 milioni di euro a stagione. A queste cifre, sarebbe difficile pensare a un esonero a fine stagione dell'allenatore del Milan: peserebbe troppo avere due allenatori a libro paga per Cardinale e RedBird. Possibile, quindi, che in caso di Champions League blindata da parte del Diavolo, possa essere il solo Allegri a lasciare i rossoneri e non viceversa.