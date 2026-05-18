La partita tra il Milan e il Genoa è la perfetta fotografia della stagione rossonera: una vittoria non bella, difficile, ma che è davvero importantissima in questo finale di campionato. Da quando è arrivato Massimiliano Allegri che va avanti il dibattito tra bel gioco e risultati, ma in questo momento non serve parlare di questo argomento. Contro il Genoa, il Milan ha faticato a creare, specialmente nel primo tempo dove è stato il Grifone a tenere in mano il pallino del gioco, con i rossoneri bassi a difendere per poi ripartire. Al Milan oggi serve una sola cosa: vincere.

Milan, ora il bel gioco non serve a nulla

Con una qualificazione alla prossima Champions League ancora da blindare matematicamente nell'ultimo turno contro il Cagliari, ora conta solamente portare a casa il risultato, senza pensare al gioco. Il mercato estivo e il futuro del Milan dipende troppo dalle possibili entrate possibili con la qualificazione alla massima competizione europea. Contro il Genoa, la squadra ha mostrato una solidità mentale notevole: non si è fatta influenzare dalle voci fuori dal campo e ha ritrovato quanto si è visto prima del crollo recente (7 punti in 8 partite). Parliamo del gruppo, che è tornato unito e concentrato sull'obiettivo. Il Milan versione 2025-26 ha faticato a trovare una precisa identità spettacolare con il 3-5-2, specialmente a causa delle caratteristiche di una rosa che non sono proprio pensate per questo modulo. Ma Allegri ha voluto puntare sulla solidità difensiva, anche perdendo qualità in attacco. Ora servono solo 3 punti contro il Cagliari per finire la stagione al meglio.