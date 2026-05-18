Milan, ore decisive: dal verdetto su Leão alla verità su Allegri e Ibrahimović

Il futuro di Massimiliano Allegri, le voci anche sul possibile futuro di Zlatan Ibrahimović, decisione presa su Rafael Leão, il messaggio di Rabiot. Questo e molto altro: la rassegna di PianetaMilan mette ordine nel caos di voci. Abbiamo selezionato i temi più caldi sul Milan per offrirvi non solo la notizia, ma la nostra chiave di lettura. Massimiliano Allegri è legato alla qualificazione in Champions League, ma non solo: occhio alle richieste dell'allenatore del Milan. Si è parlato molto di Ibrahimović che potrebbe avere sempre più potere in futuro, ma occhio alla rivelazione del giornalista. Il destino di Leão sembra oramai segnato dopo una stagione difficile. Nelle prossime schede trovate le news che abbiamo analizzato per voi.