Milan, guarda chi si rivede: Ibrahimović è tornato oggi a Milanello. Ecco perché | PM News

Mancava da tantissimo tempo e la sua assenza aveva fatto rumore. Tutti i dettagli della visita a sorpresa dello svedese prima del debutto in Europa League
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Grazie al lavoro del nostro Stefano Bressi, PianetaMilan ha scoperto come Zlatan Ibrahimović sia tornato al centro sportivo di Milanello. Lo svedese mancava davvero da tantissimi mesi. Questa è una notizia molto importante visto che non si parla dell'advisor di RedBird in ottica rossonera dalla ricerca del nuovo allenatore.
I dettagli della visita di Ibra nel centro sportivo rossoneroGrazie al lavoro di Stefano Bressi, PianetaMilan può svelarvi ulteriori dettagli riguardo la visita dello svedese:
- Ibra è stato a Milanello e ha avuto modo di incontrare nuovamente l’ambiente rossonero.
- Si è fermato a salutare tutti, dai dipendenti ai giocatori.
- Ha avuto un colloquio e un contatto diretto con l'allenatore Ruben Amorim.
La vicinanza della proprietà in vista di Milan-Benfica e del LecceUn segnale importante quello dell'ex attaccante del Milan che ha passato l'estate lontano dal mondo rossonero con Gerry Cardinale molto più vicino alla squadra e all'allenatore portoghese. Vedremo ora se lo svedese sarà presente anche durante i prossimi allenamenti e se tornerà allo stadio San Siro per Milan-Benfica di Europa League.
Non ci sono ancora notizie riguardo la presenza di Cardinale per la sfida europea. Per questo motivo Ibra potrebbe essere tornato per fare sentire la vicinanza della proprietà anche per la sfida contro il Benfica. Contro il Lecce, invece, Cardinale tornerà a trovare la squadra già dalla vigilia di sabato e sarà presente al Meazza per la sfida di campionato. Vedremo che tipo di impatto avrà questo tipo di vicinanza della proprietà su tutta la squadra.
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