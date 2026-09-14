Milan, Amorim cambia tutto? Dubbi su Modrić. L'esplosione di Moreira. Calendario da incubo

Finito il mercato estivo, le notizie più importanti sul Milan si spostano sul campo: ora arriva il Benfica. Come gestire Modrić? Moreira si candida per la titolarità, mentre Amorim prepara dei cambi. Il calendario di ottobre è un incubo. La rassegna di PianetaMilan mette ordine nel caos di voci. Abbiamo selezionato i temi più caldi sul Milan per offrirvi non solo la notizia, ma la nostra chiave di lettura. Ecco le news che abbiamo analizzato per voi.

Scarica la nuova app Pianeta Milan OTTIENI GRATIS Se il download non parte subito, tocca in alto a destra e poi "Aggiungi a schermata home" Tocca e poi "Aggiungi a Home"

per installare la App sul tuo Iphone.

Modrić fa troppa fatica?

Durante l'ultimo appuntamento di 'Pressing' (programma settimanale di Mediaset) si è parlato anche del peso specifico dinel Milan di Ruben Amorim. Ecco il parere del giornalista Riccardo Trevisani: "Amorim va fatto lavorare per un po' di tempo. Ma perché mettere i centrocampisti a fare gli attaccanti? Nelle partite ad alto ritmo, Modrić non può giocare nel 3-4-2-1. Lui mette Modrić, poi una gabbia di centrocampisti per proteggersi. Chi gioca con il 3-4-2-1 non ha il regista a metà campo, ma due mediani che corrono, è la verità".

A replicare arriva il parere di Sandro Sabatini: "Trovo allucinante che venga messo in discussione Modrić e che diventi un peso". La soluzione? Potrebbe essere quella di sfruttare le capacità immense del croato magari a gara in corso, quando ci sono più spazi e le geometrie del mediano possono risultare decisive. C'è un dato sorprendente della partita contro la Lazio: come riportato da Sofascore Modrić ha perso 13 palloni in 45 minuti. Assolutamente inusuale per un calciatore dalle qualità immense come l'ex Real Madrid.

Amorim prepara i cambi

Pulisic è pronto a riprendersi la titolarità al fianco di Cisse, con Hutchinson che scalpita dalla panchina.

al fianco di Cisse, con Hutchinson che scalpita dalla panchina. Meno spazio per Loftus-Cheek .

. Sugli esterni Chukwueze e Moreira hanno funzionato con un Milan offensivo, ma dipenderà dal tipo di partita e dagli avversari.

hanno funzionato con un Milan offensivo, ma dipenderà dal tipo di partita e dagli avversari. Per questo Saelemaekers potrebbe essere un vero e proprio jolly a tutta fascia su entrambi i lati, oltre a poter agire sulla trequarti.

a tutta fascia su entrambi i lati, oltre a poter agire sulla trequarti. Musah e Rabiot sembrano la mediana ideale per il tipo di calcio che vuole giocare Ruben Amorim.

Moreira verso la svolta

Il Milan di Rúben Amorim punta il Benfica dopo il doppio pareggio contro la Juventus e contro la Lazio. La partita di Roma ha mostrato due volti ben distinti: un primo tempo disastroso (parole dello stesso Gila) e un secondo tempo brillante. Come scrive La Gazzetta dello Sport, l'allenatore portoghese potrebbe cambiare proprio guardando l'andamento della ripresa dei rossoneri.. Non potrebbe essere altrimenti, vista la straordinaria doppietta lampo realizzata in appena due minuti — un sinistro al volo al 65' e un fendente rasoerba di prima intenzione al 67' — che ha permesso al Milan di Rúben Amorim di rimettere in piedi il match dello stadio Olimpico contro la Lazio in Serie A, dopo essere subentrato soltanto all'inizio del secondo tempo.

Due gol nel secondo tempo che hanno permesso al Diavolo di non perdere e andare a un passo dalla vittoria. Moreira si candida prepotentemente a una maglia da titolare come esterno di sinistra visto che Pervis Estupiñán sta facendo molto fatica in queste prime partite di campionato. Da capire l'eventuale convivenza con Chukwueze visto che sono entrambi esterni molto offensivi: ad Amorim il compito di trovare l'equilibrio giusto per il suo Milan.

Da Benfica al Derby: che calendario

16/09 alle 21:00: Milan vs Benfica (Europa League)

Milan vs Benfica (Europa League) 20/09 alle 20:45: Milan vs Lecce (Serie A)

Milan vs Lecce (Serie A) 11/10 alle 18:00: Sassuolo vs Milan (Serie A)

Sassuolo vs Milan (Serie A) 15/10 alle 18:45: Salisburgo vs Milan (Europa League)

Salisburgo vs Milan (Europa League) 18/10 alle 18:00: Milan vs Atalanta (Serie A)

Milan vs Atalanta (Serie A) 22/10 alle 21:00: AFC Bournemouth vs Milan (Europa League)

AFC Bournemouth vs Milan (Europa League) 25/10 alle 20:45: Udinese vs Milan (Serie A)

Udinese vs Milan (Serie A) 28/10 alle 18:30: Milan vs Bologna (Serie A)

Milan vs Bologna (Serie A) 31/10 alle 20:45: Milan vs Inter (Serie A)

Da questo mercoledì inizierà un'altra stagione per il Milan con tre partite a settimana: il calendario dopo la sosta è un incubo per i rossoneri di Ruben Amorim. Ecco le date:

Sarà fondamentale per l'allenatore rossonero trovare tutti i calciatori pronti, visto che le rotazioni saranno assolutamente inevitabili per non spremere i titolari fino all'esaurimento delle energie. Probabilmente ci sarà spazio anche per i giovani con Camarda, Comotto e Diawara pronti a conquistarsi sempre più spazio.