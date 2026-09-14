Milan-Benfica, probabile formazione: Amorim cambia di nuovo tutto? Le ultime novità

"Moreira è generazionale", i tifosi sui social reagiscono a Lazio-Milan 2-2 | Video

Mercoledì inizia il percorso del Milan in Europa League: a San Siro arriva il Benfica per la gara valida per la prima giornata della fase campionato della competizione. Ecco tutte le altre partite in programma.

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Il calendario del Milan nella fase campionato

1ª GIORNATA (mercoledì 16 settembre 2026, ore 21.00): Milan-Benfica

2ª GIORNATA (giovedì 15 ottobre 2026, ore 18.45): Salisburgo-Milan

3ª GIORNATA (giovedì 22 ottobre 2026, ore 21.00): Bournemouth-Milan

4ª GIORNATA (giovedì 5 novembre 2026, ore 18.45): Milan-Ferencváros

5ª GIORNATA (giovedì 26 novembre 2026, ore 18.45): Olympiakos-Milan

6ª GIORNATA (giovedì 10 dicembre 2026, ore 21.00): Milan-Sunderland

7ª GIORNATA (giovedì 21 gennaio 2027, ore 21.00): Levski Sofia-Milan

8ª GIORNATA (giovedì 28 gennaio 2027, ore 21.00): Milan-Ararat Armenia.

Sarà una sorta di test per Ruben Amorim, visto che da ottobre in poi ci saranno tantissime partite da affrontare per il Diavolo. Possibile quindi che ci siano dei cambiamenti di formazione proprio contro il Benfica.

Le ultime novità da 'Il Corriere dello Sport' e le scelte di Amorim

Le ultime novità arrivano da 'Il Corriere dello Sport'. Rispetto al secondo tempo sfavillante contro la Lazio, mentre. Accanto a Pulisic, sulla trequarti,, con Hutchinson che potrebbe entrare a gara in corso.

Questa potrebbe essere quindi la formazione rossonera contro il Benfica:MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila, Gabbia, Pavlovic; Chukwueze, Musah, Rabiot, Moreira; Pulisic, Cisse, Ramos. Allenatore: Amorim.

Praticamente la formazione che ha messo alle corde la Lazio mettendo in campo una prestazione offensiva ottima, dopo un primo tempo orribile dei rossoneri. Amorim è ancora alla ricerca dell'undici titolare perfetto per il suo modo di giocare a calcio, ma viste le caratteristiche dei suoi calciatori, potrebbe essere proprio la squadra vista nella ripresa dell'Olimpico quella perfetta per il portoghese. Ci saranno ovviamente delle rotazioni viste le tantissime partite in programma, ma Amorim deve trovare un minimo di continuità per il suo Milan.