Milan-Benfica, probabile formazione: Amorim cambia di nuovo tutto? Le ultime novità

Il Diavolo debutta a San Siro contro il Benfica. Dal Corriere dello Sport le novità sulle rotazioni di Amorim: ecco chi gioca sulla trequarti
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Mercoledì inizia il percorso del Milan in Europa League: a San Siro arriva il Benfica per la gara valida per la prima giornata della fase campionato della competizione. Ecco tutte le altre partite in programma.
Il calendario del Milan nella fase campionato
- 1ª GIORNATA (mercoledì 16 settembre 2026, ore 21.00): Milan-Benfica
- 2ª GIORNATA (giovedì 15 ottobre 2026, ore 18.45): Salisburgo-Milan
- 3ª GIORNATA (giovedì 22 ottobre 2026, ore 21.00): Bournemouth-Milan
- 4ª GIORNATA (giovedì 5 novembre 2026, ore 18.45): Milan-Ferencváros
- 5ª GIORNATA (giovedì 26 novembre 2026, ore 18.45): Olympiakos-Milan
- 6ª GIORNATA (giovedì 10 dicembre 2026, ore 21.00): Milan-Sunderland
- 7ª GIORNATA (giovedì 21 gennaio 2027, ore 21.00): Levski Sofia-Milan
- 8ª GIORNATA (giovedì 28 gennaio 2027, ore 21.00): Milan-Ararat Armenia.
Sarà una sorta di test per Ruben Amorim, visto che da ottobre in poi ci saranno tantissime partite da affrontare per il Diavolo. Possibile quindi che ci siano dei cambiamenti di formazione proprio contro il Benfica.
Le ultime novità da 'Il Corriere dello Sport' e le scelte di AmorimLe ultime novità arrivano da 'Il Corriere dello Sport'. Rispetto al secondo tempo sfavillante contro la Lazio dovrebbero rimanere Gonçalo Ramos come faro offensivo, Diego Moreira esterno, Musah a centrocampo e Pulisic titolare sulla trequarti. Gabbia dovrebbe far rifiatare De Winter, mentre Modric dovrebbe riposare. Accanto a Pulisic, sulla trequarti, potrebbe giocare di nuovo Cisse, con Hutchinson che potrebbe entrare a gara in corso.
Questa potrebbe essere quindi la formazione rossonera contro il Benfica:MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila, Gabbia, Pavlovic; Chukwueze, Musah, Rabiot, Moreira; Pulisic, Cisse, Ramos. Allenatore: Amorim.
Praticamente la formazione che ha messo alle corde la Lazio mettendo in campo una prestazione offensiva ottima, dopo un primo tempo orribile dei rossoneri. Amorim è ancora alla ricerca dell'undici titolare perfetto per il suo modo di giocare a calcio, ma viste le caratteristiche dei suoi calciatori, potrebbe essere proprio la squadra vista nella ripresa dell'Olimpico quella perfetta per il portoghese. Ci saranno ovviamente delle rotazioni viste le tantissime partite in programma, ma Amorim deve trovare un minimo di continuità per il suo Milan.
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