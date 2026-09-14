Milan, dal Benfica in Europa League al derby contro l'Inter: in arrivo un calendario da incubo

Nove partite in pochissimi giorni e il giovedì di coppa che complica i piani. Ecco come Ruben Amorim affronterà il mese più intenso della stagione rossonera
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Da questa settimana inizia una nuova stagione per il Milan: se la scorsa stagione i rossoneri non avevano impegni europei, quest'anno sarà tutto diverso e il calendario avrà un peso importantissimo sui risultati del Diavolo. Da questo mercoledì inizia ufficialmente l'Europa League 2026-27 con il Milan che affronterà il Benfica a San Siro. Dopo la pausa per le partite delle nazionali inizierà un mese di ottobre densissimo di impegni e di gare, ricordando che i rossoneri giocheranno di giovedì, un giorno molto complesso per il recupero verso le partite nel weekend di Serie A.
Il calendario del Milan: tutte le partite dal Benfica al Derby con l'InterEcco i prossimi impegni della squadra di Amorim partendo dal Benfica e arrivando fino al derby contro l'Inter.
- 16/09 alle 21:00: Milan vs Benfica (Europa League)
- 20/09 alle 20:45: Milan vs Lecce (Serie A)
- 11/10 alle 18:00: Sassuolo vs Milan (Serie A)
- 15/10 alle 18:45: Salisburgo vs Milan (Europa League)
- 18/10 alle 18:00: Milan vs Atalanta (Serie A)
- 22/10 alle 21:00: AFC Bournemouth vs Milan (Europa League)
- 25/10 alle 20:45: Udinese vs Milan (Serie A)
- 28/10 alle 18:30: Milan vs Bologna (Serie A)
- 31/10 alle 20:45: Milan vs Inter (Serie A)
La rosa rossonera: i calciatori inseriti nella lista europeaSarà un percorso complesso per il Milan di Amorim: un periodo cruciale quasi per tutta la stagione. Il modo in cui la squadra rossonera riuscirà a superare questo mese ci dirà molto sulle prospettive stagionali del Milan, sia in Serie A sia in Europa League. La rosa a disposizione di Amorim è profonda abbastanza per tutte queste gare? Ricordiamo i calciatori inseriti nella lista europea.
Lista B: Bartesaghi, Davide. Camarda, Francesco. Comotto, Christian. Torriani, Lorenzo. Vladimirov, Valeri.
Calciatori formati nel vivaio italiano: Cisse, Alphadjo (Verona). De Winter, Koni (Juventus). Terracciano, Filippo (Verona). Terracciano, Pietro (Avellino).
I 17 Senza Requisiti: Chukwueze, Samuel. Diawara, Sankhoun. Estupinan, Pervis. Gila, Mario. Hutchinson, Omari. Jashari, Ardon. Loftus-Cheek, Ruben. Maignan, Mike. Modric, Luka. Moreira, Diego. Musah, Yunus. Pavlovic, Strahinja. Pulisic, Christian. Rabiot, Adrien. Ramos, Goncalo. Saelemaekers, Alexis. Tomori, Fikayo.
Saranno fondamentali tutti i calciatori in rosa, specialmente i giovani che avranno tante occasioni di entrare in campo viste le tante partite. Vedremo come Amorim riuscirà ad affrontare questo calendario da incubo, a partire dalla gara contro il Benfica.
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