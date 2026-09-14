Milan-Benfica, Amorim parla in conferenza: i dettagli della vigilia e chi lo accompagnerà | PM

Mercoledì inizia ufficialmente la stagione europea del Milan: a San Siro arriva il Benfica per la partita valida per il primo turno della fase campionato dell'Europa League. Una competizione importantissima per i rossoneri che non sono stati tanto fortunati con il sorteggio, ma che hanno la possibilità di puntare ad arrivare fino in fondo. Sarebbe un traguardo importante visto che il Diavolo non vince una competizione europea da praticamente 20 anni. Domani sarà il giorno della vigilia e come al solito ci saranno le parole di Ruben Amorim e di un giocatore rossonero presente con lui in conferenza stampa. Ecco tutti i dettagli da PianetaMilan.

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Il programma della vigilia a Milanello e San Siro

Martedì 15 settembre si terrà la presentazione della partita a Milanello.

si terrà la presentazione della partita a Milanello. Dalle 14, presso la sala stampa del centro sportivo rossonero, ci sarà la conferenza stampa di Ruben Amorim , accompagnato da Gonçalo Ramos al suo fianco.

del centro sportivo rossonero, ci sarà la , accompagnato da Gonçalo Ramos al suo fianco. Il Milan si allenerà la mattina dalla 11:30 a Milanello e noi di PianetaMilan saremo in prima fila per le ultime notizie e i video dell'allenamento.

e noi di PianetaMilan saremo in prima fila per le ultime notizie e i video dell'allenamento. Sarà ovviamente anche giorno di vigilia per il Benfica che si allenerà dalle 10:30 al Benfica Campus .

. La conferenza stampa dell'allenatore Marco Silva si terrà invece alle ore 20.00 presso lo Stadio San Siro.

Ricordiamo poi quali saranno i prossimi impegni del Diavolo in Europa League.

Il calendario del Milan in Europa League

1ª GIORNATA (mercoledì 16 settembre 2026, ore 21.00): Milan-Benfica

2ª GIORNATA (giovedì 15 ottobre 2026, ore 18.45): Salisburgo-Milan

3ª GIORNATA (giovedì 22 ottobre 2026, ore 21.00): Bournemouth-Milan

4ª GIORNATA (giovedì 5 novembre 2026, ore 18.45): Milan-Ferencváros

5ª GIORNATA (giovedì 26 novembre 2026, ore 18.45): Olympiakos-Milan

6ª GIORNATA (giovedì 10 dicembre 2026, ore 21.00): Milan-Sunderland

7ª GIORNATA (giovedì 21 gennaio 2027, ore 21.00): Levski Sofia-Milan

8ª GIORNATA (giovedì 28 gennaio 2027, ore 21.00): Milan-Ararat Armenia.

Sarà fondamentale per il Diavolo riuscire a qualificarsi nelle prime 8 per evitare ulteriori due partite di playoff. Vedremo se già a partire dalla partita contro il Benfica Ruben Amorim deciderà di ruotare i propri giocatori o punterà sulla squadra migliore possibile, magari facendo del turnover contro il Lecce nella partita di domenica.