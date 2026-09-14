Milan e Benfica, cuore a metà per Rui Costa: la storia in rossonero, l'aneddoto di Galliani e i trionfi

Sarà una partita speciale per un altro ex rossonero, parliamo di Rui Costa, attuale presidente del Benfica, che però ha avuto una carriera importantissima anche in Italia, prima con la Fiorentina e poi proprio con il Milan. Con il Diavolo è stato uno dei protagonisti nel ciclo storico con Berlusconi presidente e Carlo Ancelotti in panchina.

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I trionfi di Rui Costa con la maglia del Milan

1 UEFA Champions League: 2002-2003 (vinta nella finale di Manchester contro la Juventus)

2002-2003 (vinta nella finale di Manchester contro la Juventus) 1 Campionato Italiano (Serie A): 2003-2004

2003-2004 1 Supercoppa UEFA: 2003 (vinta contro il Porto)

2003 (vinta contro il Porto) 1 Coppa Italia: 2002-2003 (nella doppia finale contro la Roma)

2002-2003 (nella doppia finale contro la Roma) 1 Supercoppa Italiana: 2004 (vinta contro la Lazio)

Con i rossoneri il portoghese ha vinto tutto:

Un cammino eccezionale impreziosito da 192 presenze totali con 11 gol e 45 assist dal 2001 al 2006 con la maglia del Milan.

Dall'albero di Natale di Ancelotti al retroscena su Kaká

Rui Costa era stato acquistato dal Milan nell'estate del 2001 per una cifra altissima al tempo: circa 85 miliardi di lire dalla Fiorentina. Nel Milan di Carlo Ancelotti, Rui Costa giocava come trequartista, nel famoso modulo a "albero di Natale" (4-3-2-1). Con l'esplosione totale di Kaká, il portoghese perse sempre più spazio fino poi a passare al Benfica con cui giocò dal 2006 al 2008 fino al ritiro.

Fu un ritorno per il trequartista portoghese: Rui Costa cresce proprio nel settore giovanile delle Aquile con cui giocò in prima squadra dal 1991 al 1994 prima di essere acquistato dalla Fiorentina. Storico l'aneddoto di Galliani raccontato a 'La Gazzetta dello Sport':

"Più avanti Rui Costa mi fece una delle rare telefonate intelligenti ricevute da un calciatore, chiedendomi di farlo andare via perché il nuovo compagno era troppo forte, oltre che molto più giovane". Riferito proprio a Kaká.

I numeri con il Benfica e la nuova carriera da presidente

1 Campionato Portoghese (Primeira Liga): 1993-1994.

1993-1994. 1 Coppa del Portogallo (Taça de Portugal): 1992-1993.

Con la maglia del Benfica, Rui Costa ha giocato 177 partite con 28 gol e 32 assist. Questi i trofei vinti dal portoghese con le Aquile:

Rui Costa è rimasto legatissimo al Benfica visto che dal 9 luglio 2021 ricopre la carica di presidente del club. In questo ruolo ha vinto due trofei:

1 Campionato Portoghese (Primeira Liga): 2022-2023.

2022-2023. 1 Supercoppa di Portogallo (Supertaça Cândido de Oliveira): 2023.

Sarà quindi una partita particolare per l'ex trequartista che ricorderà tutti i trionfi vissuti con la maglia del Milan a San Siro.