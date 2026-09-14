Milan-Benfica, il gioco del destino: la notte speciale di Amorim e Ramos

Il Milan si appresta a giocare di nuovo in Europa: dopo una stagione senza coppe, i rossoneri giocheranno la prima partita stagionale in Europa League contro il Benfica. Non una partita qualunque specialmente per due rossoneri: Ruben Amorim e Gonçalo Ramos. Sia perché per entrambi sarà la prima gara europea con il Diavolo, sia per il loro passato.

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Il passato di Ruben Amorim con la maglia del Benfica

Nel 2008 firmò proprio con uno dei club più importanti del Portogallo.

Riesce a vincere 3 campionati portoghesi, 1 Coppa di Portogallo, 5 Coppe di Lega e 1 Supercoppa .

. Ha collezionato un totale di 154 gare ufficiali con il Benfica con 6 gol e 14 assist.

Gonçalo Ramos e le Aquile: dalle giovanili alla prima squadra

L'attuale allenatore portoghese è stato un buonissimo centrocampista nella sua carriera e ha giocato anche tante partite proprio con la maglia del Benfica Il Benfica fa parte anche del passato di Gonçalo Ramos. L'attaccante è proprio cresciuto nel settore giovanile delle Aquile.

Si mette in mostra nella Youth League 2019/20 vincendo il titolo di capocannoniere della competizione per le squadre Primavera. Debutta in prima squadra nel 2020 e poi esplode nel 2022-23. Il PSG si innamora di lui e lo porta in Francia dove vincerà tutto prima di passare quest'estate proprio al Milan. Con la maglia del Benfica, Gonçalo Ramos ha giocato 106 partite con 41 gol e 12 assist.

Le scelte di Amorim per il debutto a San Siro

Una sfida quindi estremamente affascinante per due figure cruciali per il Milan.dopo tante rotazioni e test nelle primissime partite in Serie A. Vista la forza del Benfica, è plausibile pensare che possa schierare il miglior Diavolo possibile, che potrebbe essere quello visto nel secondo tempo contro la Lazio.

Anche Ramos è cruciale per questo progetto: il portoghese ha avuto poche occasioni per trovare la rete e deve tornare a segnare. L'aria familiare del Benfica potrebbe motivarlo ancora di più, ma dipenderà anche dal sostegno del resto della squadra, da solo può fare poco o nulla.