Mercoledì 16 settembre, alle ore 21:00, lo stadio San Siro di Milano tornerà a respirare la grande atmosfera continentale: il Milan di Rúben Amorim riceverà il Benfica guidato da Marco Silva. Il match, valido per la prima giornata della League Phase di Europa League, rappresenta un autentico classico del calcio europeo. I precedenti rievocano ricordi dolcissimi per il Diavolo, capace di battere le "Aquile" di Lisbona in ben due storiche finali di Coppa dei Campioni: la prima nel 1963 e la seconda nel 1990.

Il ritorno del Milan in Europa League: un avversario ostico per il debutto

Il Benfica sarà un cliente decisamente scomodo per la formazione rossonera, che ritrova la seconda competizione europea a distanza di due anni e mezzo dall'ultima apparizione ufficiale (il quarto di finale tutto italiano Roma-Milan 2-1 del 18 aprile 2024). Ma come arrivano i portoghesi all'appuntamento di San Siro? La squadra di Lisbona si presenta a Milano in salute e con numeri che impongono la massima attenzione alla retroguardia di Amorim.

Attualmente, la formazione di Marco Silva occupa il secondo posto nella Primeira Liga portoghese. Il loro rullino di marcia recita 16 punti conquistati nelle prime 6 giornate, frutto di 5 vittorie e un solo pareggio. Davanti a loro, a punteggio pieno, c'è solo il Porto di Francesco Farioli, campione in carica e attuale capolista del torneo domestico.

I pericoli pubblici per la difesa rossonera: Pavlidis e Prestianni

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A trascinare i lusitani è soprattutto un reparto offensivo stellare. Il bomber principe del Benfica è l'attaccante greco Vangelis Pavlidis, che sta dominando la classifica cannonieri del campionato portoghese con ben 8 reti all'attivo. Subito dietro di lui brilla la stella del fantasista argentino Gianluca Prestianni, già salito a quota 5 gol in stagione.Proprio la coppia d'oro di Marco Silva ha risolto l'ultimo impegno di campionato disputato all'Estádio da Luz contro il Gil Vicente. Nel faticoso successo per 3-1 ottenuto nell'ultimo turno, Pavlidis è andato a segno due volte (aprendo le marcature al 29' e raddoppiando all'88' su calcio di rigore), mentre Prestianni ha sigillato definitivamente i tre punti siglando la terza rete al 93'. Un biglietto da visita chiaro che il Milan non può assolutamente sottovalutare.