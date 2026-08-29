Milan, Ibrahimović è appena tornato a Milano: i dettagli | PM News

Oggi è il giorno della partenza di Rafael Leão: il portoghese lascerà il Milan per volare in Turchia dove firmerà il suo contratto con il Galatasaray.

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L'avventura negli USA di Ibrahimović a Fox Sports

Come riportato dall'inviato di: il consulente di RedBird è uscito dall'aeroporto di Linate Prime tornando quindi in città dopo un'estate lontano dai colori rossoneri. Lo svedese è stato lontano dal Milan in questi mesi: si sono chiusi i Mondiali del 2026 con la Spagna che ha trionfato ai supplementari contro l'Argentina, con Zlatan Ibrahimović che è stato protagonista non in campo, ma per quanto riguarda gli studi televisivi come opinionista per Fox Sports.Lo svedese aveva comunque annunciato ufficialmente il suo addio al ruolo (almeno per il momento).

La presenza dell'ex attaccante rossonero nei palinsesti americani ha destato grande interesse e attenzione, sia negli Stati Uniti sia in Europa, questo perché lo svedese non si è mai risparmiato commenti e opinioni reggendo benissimo i tempi di uno show televisivo.

Il ruolo di senior advisor in RedBird e la gestione Amorim

Prima della partenza per gli USA, Ibrahimović insieme a Cardinale e Calvelli è stato il protagonista della rivoluzione rossonera che ha visto l'e un cambio radicale anche nell'organigramma, anche se il ruolo dello svedese resta quello di

Da capire quanto sarà presente in questa stagione: lo rivedremo alle partite del Milan allo stadio? Si farà vedere al centro sportivo di Milanello per fare da tramite tra il campo e la dirigenza? Vedremo nei prossimi giorni e nelle prossime settimane.