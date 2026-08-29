Milan, Ibrahimović è appena tornato a Milano: i dettagli | PM News

Clamoroso aggiornamento dall'inviato di PianetaMilan: Zlatan Ibrahimović atterra a Linate Prime nel giorno della partenza di Leão. Ecco i dettagli
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Oggi è il giorno della partenza di Rafael Leão: il portoghese lascerà il Milan per volare in Turchia dove firmerà il suo contratto con il Galatasaray.
L'avventura negli USA di Ibrahimović a Fox SportsLo svedese aveva comunque annunciato ufficialmente il suo addio al ruolo (almeno per il momento).
La presenza dell'ex attaccante rossonero nei palinsesti americani ha destato grande interesse e attenzione, sia negli Stati Uniti sia in Europa, questo perché lo svedese non si è mai risparmiato commenti e opinioni reggendo benissimo i tempi di uno show televisivo.
Il ruolo di senior advisor in RedBird e la gestione AmorimPrima della partenza per gli USA, Ibrahimović insieme a Cardinale e Calvelli è stato il protagonista della rivoluzione rossonera che ha visto l'arrivo di Ruben Amorim in panchina e un cambio radicale anche nell'organigramma, anche se il ruolo dello svedese resta quello di senior advisor di RedBird.
Da capire quanto sarà presente in questa stagione: lo rivedremo alle partite del Milan allo stadio? Si farà vedere al centro sportivo di Milanello per fare da tramite tra il campo e la dirigenza? Vedremo nei prossimi giorni e nelle prossime settimane.
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