Milan, la svolta totale di Cardinale: sarà a San Siro anche per il Lecce

Da maggio in poi è cambiata completamente la posizione di Gerry Cardinale rispetto al suo Milan: il numero uno di RedBird è stato al centro della ricostruzione del nuovo progetto scegliendo Ruben Amorim come nuovo allenatore e strutturando la nuova dirigenza del Diavolo.

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La svolta di Gerry Cardinale a Milanello e le indiscrezioni della Gazzetta

Come scrive La Gazzetta dello Sport, Cardinale ha vissuto come al solito il riscaldamento della squadra a bordo campo .

. Poi ha salu­tato e inco­rag­giato Diego Moreira che poi ha segnato una dop­pietta .

. Come scrive la rosea, Cardinale tor­nerà a Milano sabato, il giorno prima della sfida a San Siro con il Lecce, dove sarà di nuovo presente.

Il nuovo ruolo di RedBird e gli investimenti sul mercato

Cardinale ha avallato ogni mossa del mercato rossonero e ha mostrato la sua centralità fin dal primo giorno di raduno a Milanello, a cui ha partecipato. Da quel momento in poi non si è perso una partita di campionato, compresa la trasferta a Roma contro la Lazio Come detto Cardinale ha cambiato completamente passo dopo la mancata qualificazione in Champions League del suo Milan:, rivoluzionando totalmente quanto si era visto nei primi anni della sua gestione. Vuole essere al centro del progetto e diventare un nuovo faro per il Milan: non è un caso che ogni decisione passi prima da lui.

Ora la sua presenza si fa sentire anche durante gli allenamenti. Il supporto tecnico a Ruben Amorim è importante così come la fiducia nel progetto dell'allenatore portoghese. Il mercato ha visto un investimento da più di 150 milioni di euro e potrebbe continuare già a partire dal mese di gennaio per permettere ad Amorim di avere la rosa più completa ed efficiente possibile. Vedremo se questo nuovo Cardinale avrà un impatto positivo sui risultati stagionali del Diavolo.