Gerry Cardinale è sempre presente: il proprietario rossonero segue il riscaldamento a Roma in compagnia di Gardiner e Calvelli
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Presenza, costanza e vicinanza, queste sono le 3 parole che stanno caratterizzato la stagione calcistica vissuta da Gerry Cardinale, patron del Milan. L'americano ha seguito da vicinissimo il riscaldamento del Milan a pochi minuti dal fischio d'inizio di Lazio-Milan.
Lazio-Milan, Cardinale presente anche all'Olimpico.Il numero uno rossonero, infatti, non ha saltato un solo appuntamento in questo avvio di stagione, garantendo una figura di riferimento costante sia in casa che in trasferta. A differenza dei precedenti match, però, il patron americano non era solo.
Ad affiancarlo a bordocampo dentro lo stadio Olimpico c'erano anche Bobby Gardiner e l'amministratore delegato Massimo Calvelli. Un vero e proprio segnale di compattezza e unione da parte dei dirigenti, sempre vicini alla squadra e a Ruben Amorim
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