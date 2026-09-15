Milan in Europa League per vincere. Amorim non si nasconde: parole che pesano. Il motivo

Il Milan è pronto a tornare in campo in Europa: dopo una stagione senza coppe, i rossoneri giocheranno l'Europa League. La fase campionato inizierà domani dalle 21 allo stadio San Siro: l'avversario dei rossoneri sarà il Benfica di Marco Silva. Tutt'altro che una sfida semplice per rompere il ghiaccio. Ovviamente Ruben Amorim ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara. Spunti interessanti specialmente per quanto riguarda gli obiettivi in questa competizione.

Scarica la nuova app Pianeta Milan OTTIENI GRATIS Se il download non parte subito, tocca in alto a destra e poi "Aggiungi a schermata home" Tocca e poi "Aggiungi a Home"

per installare la App sul tuo Iphone.

La ricetta di Amorim per vincere l'Europa League

Rosa ampia: elemento imprescindibile per poter competere su più fronti.

elemento imprescindibile per poter competere su più fronti. Rotazioni costanti: indispensabili per mantenere tutti i calciatori al top della forma.

indispensabili per mantenere tutti i calciatori al top della forma. Motivazione feroce: la componente psicologica fondamentale per vincere ogni partita.

L'allenatore del Milan è stato molto chiaro a riguardo: "Vogliamo arrivare in finale, ma ci sono tante squadre competitive". Pochi giri di parole: Amorim non si nasconde e parla dell'obiettivo senza problemi. Questo Milan parte per vincere l'Europa League. "Le critiche sono lo scotto da pagare per avere l'opportunità di allenare il Milan, pensando a vincere ogni partita", ha poi aggiunto Amorim.E come si può vincere una competizione così importante e comunque difficile viste le squadre partecipanti? Il portoghese ha risposto anche a questo quesito basando la strategia su concetti chiarissimi:

"Per questo è importante avere una rosa ampia, fare rotazioni ed essere in forma. Se c'è motivazione, si può vincere ogni partita e ogni competizione. L'obiettivo è vincere". Ovviamente ci saranno rotazioni importanti in questa stagione per il Diavolo: basta guardare il calendario di ottobre che sarà un incubo per tutte le gare in programma. 7 gare dall'11 al 31 ottobre: i cambi saranno inevitabili e per questo saranno fondamentali tutti i calciatori, giovani compresi.

Mentalità vincente: il piano per il mese infernale di ottobre

Le parole di Amorim sono comunque estremamente importanti: l'allenatore portoghese non si nasconde e ha chiaro in testa il peso e l'importance di un club storico e glorioso come il Milan. Non sono frasi di circostanza e banali, ma hanno un impatto importantissimo: la mentalità vincente è il primo passo per tornare a vincere e per tornare a trionfare. Mettersi in testa altri tipi di obiettivi o traguardi magari può togliere un po' di pressione ai calciatori, ma rischia anche di togliere l'attenzione che serve in ogni partita.

Questo Milan ha le qualità per vincere l'Europa League? Sulla carta i rossoneri hanno una rosa che può lottare fino alla fine: già la fase campionato sarà un test pesante visto che il Diavolo affronterà altre squadre favorite come il Benfica, il Bournemouth e il Sunderland. Amorim dovrà essere bravissimo a gestire il doppio appuntamento a partire dal mese terribile di ottobre.