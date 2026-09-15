Si preannunciano delle succulente novità nella formazione titolare del Milan per il big match della giornata inaugurale della League Phase dell'Europa League 2026-2027: domani sera, alle ore 21:00, allo stadio 'San Siro' contro il Benfica di Marco Silva, l'allenatore dei rossoneri Rúben Amorim farà qualche importante cambiamento nel suo undici iniziale. Il tecnico portoghese, grande ex della scuderia di Lisbona, punta a blindare i primi tre punti europei della stagione affidandosi a pilastri strategici come Matteo Gabbia, Diego Moreira, Luka Modrić, Christian Pulisic e Gonçalo Ramos, ridisegnando l'assetto tattico per superare le ultime opacità viste in campionato.

Gabbia si riprende il centro della difesa: riposa De Winter

Diego Moreira dal 1': la legge dell'ex sulla fascia sinistra

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I dubbi a centrocampo e le certezze sulla trequarti: fuori Loftus-Cheek

Ne ha parlato il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, tracciando le linee guida delle scelte del tecnico. Nel cuore della retroguardia a tre del suo collaudato 3-4-2-1, è previsto un probabile avvicendamento: Koni De Winter partirà inizialmente dalla panchina per lasciare spazio a Matteo Gabbia. Il centrale italiano sarà rilanciato dal primo minuto dopo aver superato brillantemente in questi giorni un'infiammazione alla caviglia che lo aveva parzialmente frenato, restituendo leadership e centimetri all'intero reparto arretrato.Un altro importante cambio riguarderà gli esterni di centrocampo. A sinistra, rispetto alla partita contro la Lazio in campionato, rimarrà fuori Pervis Estupiñán, ancora una volta artefice di una prestazione negativa e sottotono. Dentro dall'inizio, invece, uno degli ex più attesi della sfida: Diego Moreira. Il classe 2004 ha dimostrato di essere in uno stato di grazia assoluto, essendo colui il quale la gara contro la Lazio l'ha rimessa in piedi con due gol in due minuti allo stadio 'Olimpico', guadagnandosi sul campo i galloni da titolare.Resta ancora da capire se Amorim vorrà far rifiatare l'esperienza di Luka Modrić, puntando sin dal 1' sul dinamismo e sulla freschezza atletica di Yunus Musah, tornato utilissimo nella ripresa del match dell'Olimpico per spaccare in due la linea mediana avversaria. La certezza assoluta risiede invece sulla trequarti: Christian Pulisic si prepara a giocare al fianco di Alphadjo Cisse alle spalle dell'altro grande ex dell'incontro, Gonçalo Ramos. Destinato alla panchina Ruben Loftus-Cheek che, dopo un buon pre-campionato estivo, è progressivamente scomparso dai radar con l'arrivo e la pressione degli impegni ufficiali.