Inizia l'avventura dei rossoneri in Europa League. Questa sera dalle 21 presso lo stadio 'Meazza' in San Siro, il Milan sfiderà il Benfica per la prima partita della fase campionato della competizione. Una gara molto attesa: i tifosi vogliono vedere come giocherà il Diavolo contro una squadra europea dalla grande tradizione e ricca di calciatori importanti. Prima della partita ha parlato a 'Sky Sport', Ruben Amorim allenatore rossonero.

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Il caso Luka Modrić e la gestione del turnover

"E' stata una partita, che la squadra non ha giocato nel primo tempo, riguarda tutta la squadra. Devo fare delle rotazioni, ma è pronto a giocare. Abbiamo tre partite a settimana, normale ruotare".

è un argomento, lo si vuole preservare e magari se hai parlato con lui dopo la Lazio:

Vuole vedere tutti i calciatori:

"Vincere ogni partita. Impossibile essere freschi con tre partite in settimana. La squadra è equilibrata e serve ruotare. Cerchiamo di scegliere la migliore formazione per ogni partita".

Il duro botta e risposta con Di Canio sul Milan e sullo United

"In parte hai ragione. United e Milan sono due grandi club, si aspettano che possa risolvere tutto subito, sento questa pressione. Questa squadra è diversa: sono più veloci e forti, sono abituati a giocare a tre. Non ho le caratteristiche perfette, ma stiamo costruendo qualcosa, servirà tempo e so che ci sarà pressione". "Preferisco fare questo tipo di lavoro. Se devo fallire, voglio fallire alla grande. Voglio aiutare il Milan a migliorare, servirà tempo, non so se lo avrò, ma so che i calciatori mi stanno ascoltando e mi dà speranze che si possano risolvere questi problemi".

Domanda di: "Ti ho seguito allo, mi sembra che abbia trovato un problema simile. Serve tornare quello che eravate. Secondo me non hai i calciatori giusti per il tuo calcio". Amorim risponde:

Dichiarazioni molto precise e importanti quelle dell'allenatore portoghese: in queste prime partite stagionali l'ex Manchester United ha già fatto capire di essere molto spontaneo nella comunicazione e non si vuole nascondere mai dietro un dito, anche con parole molto forti.