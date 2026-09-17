Finito il mercato estivo, le notizie più importanti sul Milan si spostano sul campo: la partita contro il Benfica ha dato segnali chiari. Critiche importanti per Gonçalo Ramos e la gestione di Ruben Amorim. C'è già l'ombra di Antonio Conte? Per Pulisic una notizia positiva. La rassegna di PianetaMilan mette ordine nel caos di voci. Abbiamo selezionato i temi più caldi sul Milan per offrirvi non solo la notizia, ma la nostra chiave di lettura. Ecco le news che abbiamo analizzato per voi.

Scarica la nuova app Pianeta Milan OTTIENI GRATIS Se il download non parte subito, tocca in alto a destra e poi "Aggiungi a schermata home" Tocca e poi "Aggiungi a Home"

per installare la App sul tuo Iphone.

Pulisic, Amorim può sorridere

Da Fox Sports arrivano notizie per il Milan:della nazionale maschile di calcio degli Stati Uniti per il ciclo dei Mondiali del 2030. Se fosse confermata, sarebbe un'ottima notizia per il Diavolo: Amorim potrebbe lavorare a stretto contatto con Pulisic a Milanello e l'attaccante rossonero non dovrebbe sobbarcarsi altro carico di lavoro.

Lo statunitense è fondamentale per il calcio dell'allenatore portoghese: averlo a disposizione durante la pausa, con la possibilità di gestirlo al meglio in vista di ottobre, potrebbe essere la svolta necessaria per iniziare alla grande un mese di ottobre da incubo per il Milan.

Pellegatti critica Amorim

"Amorim invoca la pazienza, ma la pazienza bisogna meritarsela vedendo un progresso sul piano di gioco, se si vedono formazioni logiche con i campioni. Il turnover a settembre non esiste. Non capisco, pensate l'umiliazione dei giocatori tolti alla fine del primo tempo che si rendono conto che sono stati bocciati. Vedere tanti nostri eccellenti giocatori in panchina, non vedo schemi".

La sconfitta contro il Benficacontro il Milan e la gestione di Ruben Amorim. Ecco il parere del giornalistasu 'Instagram':

Pellegatti parla da tifoso: è normale che la pazienza sia difficile da ottenere, visto che il Milan di Amorim non sta dando segnali positivissimi in fase offensiva e di costruzione. Serve però tempo e tranquillità, altrimenti l'allenatore portoghese non avrà modo di lavorare al meglio con questa rosa.

Ramos in difficoltà, Ravezzani duro

"Poi Ramos non fa gol è un problema enorme del Milan, se è questo è una rovina. È stato un disastro, non fa qualcosa di personale. Questo Ramos non serve a nessuno. Credo che la situazione sia pericolosa e delicata e che Amorim rischi di esplodere, sarà inevitabile che arrivino critiche anche in questa occasione. Bisogna capire su cosa costruire la credibilità del Milan, contro il Lecce si dovrà vincere. La pausa servirà a riordinare le idee".

Tra i calciatori più criticati dopo Milan-Benfica 0-2 c'è Gonçalo Ramos. Specialmente duro il parere del giornalistasu 'YouTube':

L'attaccante portoghese non sta brillando e ha giocato molto male contro il Benfica, su questo non si discute, ma non arrivano neanche palloni giocabili. Il Milan sta faticando in fase offensiva e non riesce a creare con continuità. Forse si potrebbero schierare gli esterni non a piede invertito per anticipare i cross e rendere la vita più facile all'attaccante portoghese.

Schira e la bomba su Conte. Il punto da PM

"Amorim è sulla graticola, il tecnico è già sotto esame. È vero che il contratto è lungo, ma come accaduto con Grosso a Firenze il contratto è relativo. Se Amorim dovesse non battere il Lecce la situazione è davvero da monitorare. Conte oggi ha visto la partita dal vivo ufficialmente per aggiornamento professionale, ma un Conte venuto appositamente da Torino per vedere il Milan potrebbe essere un segnale. Il Milan potrebbe essere una panchina per Conte. La situazione va monitorata. Al momento non ci sono contatti, ma l’ombra di Conte aleggia".

Il Milan ha perso la prima partita in stagione: un brutto ko contro il Benfica in Europa League. Il primo vero passo falso per il Diavolo e già iniziano le indiscrezioni sulla panchina di Ruben Amorim. Ecco le parole disu 'YouTube':

Al momento sono solo voci di mercato e nulla più. Amorim ha conquistato 8 punti sui 12 disponibili in Serie A: è precoce parlare di posizione in bilico dopo la prima sconfitta stagionale.