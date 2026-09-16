Inizia l'avventura dei rossoneri in Europa League. Questa sera dalle 21 presso lo stadio 'Meazza' in San Siro, il Milan sfiderà il Benfica per la prima partita della fase campionato della competizione. Una gara molto attesa: i tifosi vogliono vedere come giocherà il Diavolo contro una squadra europea dalla grande tradizione e ricca di calciatori importanti. Prima della partita ha parlato a 'Sky Sport', Davide Bartesaghi giocatore rossonero.

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Le parole di Bartesaghi nel pre-partita

"Siamo tutti giocatori importanti per la squadra. Fa piacere giocare queste partite, le sogni da bambino".

Prima partita di Europa League e già tanti cambi e rotazioni nell'undici titolare di: Bartesaghi parte da esterno sinistro nel 3-4-2-1 rossonero. Ecco il suo pensiero:

Amorim e Ramos hanno giocato in passato con il Benfica e lo conoscono molto bene. Ecco invece cosa ne pensa Bartesaghi:

"Partita difficile, come le altre, dobbiamo far vedere quello che abbiamo preparato in allenamento. Siamo pronti e faremo una bella gara".

Amorim gioca un calcio molto più offensivo rispetto ad Allegri, ma Bartesaghi gioca sempre esterno di centrocampo con una difesa a tre. L'italiano spiega perché più o meno non cambia molto per lui:

"Più o meno è la stessa cosa, magari sto più dentro l'area in attacco, ma il ruolo è lo stesso".

Amorim ha scelto Bartesaghi rispetto Moreira probabilmente per avere più copertura a sinistra vista l'offensività degli esterni del Benfica e la pericolosità dalla squadra portoghese.