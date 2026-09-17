Il Milan ha debuttato nell'Europa League 2026-27: non una prima partita facile per i rossoneri che hanno giocato allo stadio 'Meazza' in San Siro contro il Benfica, una delle squadre più forti dell'intera competizione. Al termine della gara il giocatore rossonero Koni De Winter ha parlato in conferenza stampa. Ecco le sue dichiarazioni.

Milan-Benfica 0-2, De Winter in conferenza

“Ogni volta che riconquistiamo la palla la regaliamo agli avversari con troppa facilità, e questo ci ha fatto perdere sicurezza. Loro hanno sbloccato subito il risultato e si sono chiusi dietro a protezione del vantaggio, rendendoci davvero complicato trovare varchi giusti per fare male”.

A che punto è il progetto

“Crediamo ciecamente nella filosofia del mister, ma serve una gestione più lucida dei momenti no. Dobbiamo far girare il pallone senza frenesia e tentare la giocata solo quando si crea il presupposto ideale, senza lasciarci prendere dal nervosismo. La rabbia per questa sconfitta è un sentimento condiviso da tutto il gruppo, ma siamo soltanto ai nastri di partenza della stagione. Passaggi a vuoto del genere devono servirci da lezione per maturare”.

Le richieste di Amorim

“Amorim ci fornisce un'impostazione tattica precisa e una struttura di base, ma poi tocca a noi interpreti in campo aggiungere quel pizzico di ritmo e inventiva per costruire palle gol minacciose. È proprio questa brillantezza negli ultimi metri che in questo momento ci sta mancando”.