Pulisic cruciale per il Milan: arriva la notizia a sorpresa che riguarda gli USA

Il Milan respira dopo il ko in Europa League: Pulisic verso la mancata convocazione con gli Stati Uniti. Ecco i dettagli sul piano di Ruben Amorim
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Il Milan chiuderà questa prima fase della stagione domenica sera contro il Lecce: servirà vincere per scacciare subito le nubi nate dopo la sconfitta brutta in Europa League contro il Benfica. Amorim dovrà mettere in campo la migliore formazione possibile visto poi che il campionato andrà in pausa per tre settimane circa per dare spazio alle nazionali. Auspicabile l'utilizzo di Christian Pulisic dal primo minuto per la prima volta in stagione: l'attaccante è troppo importante per il tipo di gioco che vuole mettere in campo Ruben Amorim.
L'annuncio da Fox Sports: la scelta di Pochettino su PulisicDa Fox Sports arrivano notizie in questo senso positive per il portoghese: Pulisic, infatti, non dovrebbe essere incluso nella prima lista dei convocati della nazionale maschile di calcio degli Stati Uniti per il ciclo dei Mondiali del 2030. Se fosse confermata, sarebbe un'ottima notizia per il Diavolo: Amorim potrebbe lavorare a stretto contatto con Pulisic a Milanello e l'attaccante rossonero non dovrebbe sobbarcarsi altro carico di lavoro.
- Ricordiamo che lo statunitense ha dovuto recuperare da una frattura alla gamba subita nella sconfitta per 4-1 contro il Belgio agli ottavi di finale dei Mondiali FIFA 2026.
- Gli USA giocheranno in amichevole contro Perù, Cile, Messico e Canada: non avrebbe senso sforzare e rischiare un Pulisic che non può essere ancora vicino al 100% della forma.
Il destino degli statunitensi: tocca a MusahDopo aver saltato i Mondiali in casa, dovrebbe essere riconvocato Yunus Musah: il mediano sta giocando molto bene ed è diventato cruciale nel 3-4-2-1 di Ruben Amorim. Chiaro che Pochettino lo possa premiare per questo grande inizio di stagione.
La lista ufficiale dei convocati di Pochettino dovrebbe essere diramata in giornata: sarebbe davvero fondamentale per il Milan e per Amorim l'assenza di Pulisic. L'attaccante del Diavolo non deve forzare in questo momento e dev'essere gestito per averlo al meglio alla ripresa della stagione ad ottobre.
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