Giornata piena di notizie da Milanello, dove nel pomeriggio è andata in scena la conferenza stampa di Ruben Amorim alla vigilia dell'esordio in Europa League contro il Benfica. Insieme a lui anche Gonçalo Ramos, che ha risposto ad alcune domande il vista della sfida contro la sue ex squadra. I rossoneri affronteranno il club portoghese a San Siro domani sera alle ore 21:00, ma il tecnico rossonero deve ancora sciogliere qualche dubbio di formazione. A Casa Milan si lavora già per la finestra invernale di calciomercato, con un nuovo nome dalla Germania finito nei radar del club di Via Aldo Rossi.

Le ultime in vista di Milan-Benfica

potrebbe puntare sucontro il Benfica. L'inglese dovrebbe partire dal 1' minuto alla destra di Cisse. Occasione in vista anche perpronto ad una maglia da titolare in difesa per far rifiatare Gila. Ancora in panchina, invece, Diego Moreira, con la coppiache sembra vantaggio sulle corsie. A centrocampo l'unica certezza è, al suo fianco giocherà uno tra

MILAN (3-4-2-1): Maignan; F. Terracciano, De Winter, Pavlovci; Chukwueze, Musah, Jashari, Bartesaghi; Cisse Hutchinson; Ramos. Allenatore: Ruben Amorim. A disposizione: P. Terracciano, Torriani, Tomori, Gabbia, Gila, Diawara, Moreira, Estupinan, Rabiot, Comotto, Modric, Saelemaekers, Loftus-Cheek, Pulisic, Camarda.

La conferenza stampa di Amorim

Nel pomeriggio,si è presentato in conferenza stampa dal centro sportivo di Milanello . L'allenatore rossonero ha parlato in vista del match contro il, valido per la 1ª giornata di League Phase dell'Europa League 2026/2027.

Il tecnico portoghese ha risposto a tutte le domande dei giornalisti presenti in sala stampa, fornendo alcuni spunti interessanti:

Scelte di formazione : i possibili cambiamenti rispetto ai match contro Juventus e Lazio.

: i possibili cambiamenti rispetto ai match contro Juventus e Lazio. Affronta il suo passato : affronta il Benfica, squadra con cui ha esordito e con cui ha smesso di giocare.

: affronta il Benfica, squadra con cui ha esordito e con cui ha smesso di giocare. Obiettivi stagionali: il Milan gioca per vincere l'Europa League.

Gonçalo Ramos in conferenza

Difficoltà : le ultime partite lo hanno visto un po' sottotono.

: le ultime partite lo hanno visto un po' sottotono. Affronta il suo passato : affronta il Benfica, squadra con cui ha esordito.

: affronta il Benfica, squadra con cui ha esordito. Obiettivi stagionali: cosa aspettarci dal Milan in Europa e quanti gol pensa di portare.

Calciomercato Milan, arriva Demirović a gennaio?

Al fianco diin sala stampa c'eraIl centravanti portoghese si è espresso su diversi temi in vista del match contro la squadra in cui è cresciuto e che lo ha lanciato nel calcio dei grandi:Secondo quanto riportato dal giornalista ed esperto di mercato Ekrem Konur su fussball-news.de, ilstarebbe muovendo passi concreti percentravanti bosniaco classe 1998 di proprietà dello Stoccarda. La richiesta del club tedesco per il suo cartellino si aggira intorno aima la cifra non sembra spaventare Gerry Cardinale. Stando alle indiscrezioni provenienti dalla Germania, il 28enne sarebbe