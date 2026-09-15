Ruben Amorim prepara alcuni cambi di formazione in vista della sfida contro il Benfica. Dopo i due pareggi consecutivi contro Juventus e Lazio, il tecnico portoghese vuole apportare qualche modifica all'undici iniziale per aumentare l'imprevedibilità della squadra.

Milan-Benfica, i dettagli del match

Dove vederla in TV

Benfica-Milan, le probabili formazioni

Alle ore 21:00 di domani, mercoledì 16 settembre, i riflettori di San Siro si accenderanno sumatch valido per la 1ª giornata di League Phase dell'A dirigere l'incontro sarà Jarred Gillett, fischietto australiano che arbitra in Premier League, alla sua prima esperienza in una competizione UEFA.(diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 252). Per assistere in diretta alla partita tra i rossoneri di Amorim e i portoghesi di Marco Silva in tv serve un abbonamento a ‘Sky Sport’ o a ‘NOW’. Il match sarà visibile anche in streaming su smartphone e tablet tramite l’app di Sky Go o NOW.Secondo quanto anticipato dal giornalista della 'Gazzetta dello Sport' Luca Bianchin e successivamente confermato da 'Sky Sport',potrebbe puntare sucontro il Benfica. L'inglese dovrebbe partire dal 1' minuto alla destra di Cisse. Occasione in vista anche perpronto ad una maglia da titolare in difesa per far rifiatare Gila. Ancora in panchina, invece, Diego Moreira, con la coppiache sembra vantaggio sulle corsie. A centrocampo l'unica certezza è, al suo fianco giocherà uno tra

MILAN (3-4-2-1): Maignan; F. Terracciano, De Winter, Pavlovci; Chukwueze, Musah, Jashari, Bartesaghi; Cisse Hutchinson; Ramos. Allenatore: Ruben Amorim. A disposizione: P. Terracciano, Torriani, Tomori, Gabbia, Gila, Diawara, Moreira, Estupinan, Rabiot, Comotto, Modric, Saelemaekers, Loftus-Cheek, Pulisic, Camarda.

Ballottaggi e infortunati

60-40

Corsia sinistra: Bartesaghi-Moreira: 70-30

Infortunati-diffidati-squalificati: /-/-/