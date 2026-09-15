Le probabili formazioni di Milan-Benfica di Europa League: dai possibili esordi di Hutchinson e Terracciano dal 1' minuto al ballottaggio in mezzo al campo
Milan-Benfica: torello e sorrisi in allenamento per il Diavolo | Video PM
Ruben Amorim prepara alcuni cambi di formazione in vista della sfida contro il Benfica. Dopo i due pareggi consecutivi contro Juventus e Lazio, il tecnico portoghese vuole apportare qualche modifica all'undici iniziale per aumentare l'imprevedibilità della squadra.
Milan-Benfica, i dettagli del matchAlle ore 21:00 di domani, mercoledì 16 settembre, i riflettori di San Siro si accenderanno su Milan-Benfica, match valido per la 1ª giornata di League Phase dell'Europa League 2026/2027. A dirigere l'incontro sarà Jarred Gillett, fischietto australiano che arbitra in Premier League, alla sua prima esperienza in una competizione UEFA.
Dove vederla in TVMilan-Benfica sarà trasmessa in esclusiva su ‘Sky’ (diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 252). Per assistere in diretta alla partita tra i rossoneri di Amorim e i portoghesi di Marco Silva in tv serve un abbonamento a ‘Sky Sport’ o a ‘NOW’. Il match sarà visibile anche in streaming su smartphone e tablet tramite l’app di Sky Go o NOW.
Benfica-Milan, le probabili formazioniSecondo quanto anticipato dal giornalista della 'Gazzetta dello Sport' Luca Bianchin e successivamente confermato da 'Sky Sport', Amorim potrebbe puntare su Hutchinson contro il Benfica. L'inglese dovrebbe partire dal 1' minuto alla destra di Cisse. Occasione in vista anche per Filippo Terracciano, pronto ad una maglia da titolare in difesa per far rifiatare Gila. Ancora in panchina, invece, Diego Moreira, con la coppia Chukwueze-Bartesaghi che sembra vantaggio sulle corsie. A centrocampo l'unica certezza è Musah, al suo fianco giocherà uno tra Rabiot e Jashari.
MILAN (3-4-2-1): Maignan; F. Terracciano, De Winter, Pavlovci; Chukwueze, Musah, Jashari, Bartesaghi; Cisse Hutchinson; Ramos. Allenatore: Ruben Amorim. A disposizione: P. Terracciano, Torriani, Tomori, Gabbia, Gila, Diawara, Moreira, Estupinan, Rabiot, Comotto, Modric, Saelemaekers, Loftus-Cheek, Pulisic, Camarda.
Ballottaggi e infortunatiCentrocampo: Jashari-Rabiot: 60-40
Corsia sinistra: Bartesaghi-Moreira: 70-30
Infortunati-diffidati-squalificati: /-/-/
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