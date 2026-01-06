Il Como vince e convince nuovamente, 0-3 in casa del Pisa e 3 punti in tasca. I lariani, sotto la guida di Cesc Fabregas, occupano il 5 posto in classifica, a pari punti con la Juventus: possono permettersi di sognare l'Europa? A parlare di questo tema è stato proprio Cesc Fabregas, che ai microfoni di Sky Sport24, dopo la gara col Pisa, ha rilasciato delle dichiarazioni. Ecco, di seguito, tute le parole di Fabregas, menzionato anche il Milan di Allegri:
Serie A, Fabregas: “Non guardo mai la classifica. Inter e Milan parlano di…”
Il Como può sognare l'Europa? A rispondere a questa domanda è stato direttamente Cesc Fabregas, che ha menzionato anche il Milan...
Milan, le parole di Fabregas—
Se la gode un po' questa classifica?"Vi giuro che non la guardo mai. Uno dello staff oggi me l'ha detto e io ho detto: basta. Non mi piace, non è il nostro momento per parlare di questo obiettivo. Speriamo che arrivi, come altri che... per esempio Chivu deve parlare di vincere lo scudetto, con la squadra che ha e la società che sono. Lo stesso Juventus, Napoli, Milan. Noi no: vogliamo arrivarci, però c'è un piano, c'è un processo".
