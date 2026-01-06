Il Como può sognare l'Europa? A rispondere a questa domanda è stato direttamente Cesc Fabregas, che ha menzionato anche il Milan...

Il Como vince e convince nuovamente, 0-3 in casa del Pisa e 3 punti in tasca. I lariani, sotto la guida di Cesc Fabregas , occupano il 5 posto in classifica, a pari punti con la Juventus: possono permettersi di sognare l'Europa? A parlare di questo tema è stato proprio Cesc Fabregas, che ai microfoni di Sky Sport24, dopo la gara col Pisa , ha rilasciato delle dichiarazioni. Ecco, di seguito, tute le parole di Fabregas, menzionato anche il Milan di Allegri:

Se la gode un po' questa classifica?"Vi giuro che non la guardo mai. Uno dello staff oggi me l'ha detto e io ho detto: basta. Non mi piace, non è il nostro momento per parlare di questo obiettivo. Speriamo che arrivi, come altri che... per esempio Chivu deve parlare di vincere lo scudetto, con la squadra che ha e la società che sono. Lo stesso Juventus, Napoli, Milan. Noi no: vogliamo arrivarci, però c'è un piano, c'è un processo".