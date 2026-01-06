Pianeta Milan
Milan, senti Trinchera: “Pochi gol dagli attaccanti? Camarda può contribuire alla salvezza!”

Il Direttore Sportivo del Lecce Stefano Trinchera, ha rilasciato alcune dichiarazioni su Francesco Camarda, di proprietà del Milan
Alessia Scataglini
La seconda gara della 19esima giornata di Serie A è in corso: il Lecce ospita la Roma di Gasperini allo stadio stadio Via del mare nel match iniziato alle ore 18. Nel pre partita è intervenuto il Direttore Sportivo del Lecce Stefano Trinchera ai microfoni di SkySport24, che ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni sul match e su alcuni giocatori, in particolare su Camarda, di proprietà del Milan, e Stulic. Ecco, di seguito, le sue parole:

Milan, le parole di Trinchera su Camarda

Sulla partita: "Non possiamo permetterci di mollare, il campionato di Serie A è molto tosto e anche oggi siamo qui a combattere contro un'altra grande squadra".

Pochi gol dai centravanti? Il pensiero su Camarda: "Non ci fasciamo la testa, perché crediamo molto in questi ragazzi che sono attaccanti di valore: in Serie A è difficile per tutti fare gol ma aspettiamo tempi migliori, sia Camarda che Stulic possono dare il loro contributo per la salvezza"

