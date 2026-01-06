Il Direttore Sportivo del Lecce Stefano Trinchera, ha rilasciato alcune dichiarazioni su Francesco Camarda, di proprietà del Milan
La seconda gara della 19esima giornata di Serie A è in corso: il Lecce ospita la Roma di Gasperini allo stadio stadio Via del mare nel match iniziato alle ore 18. Nel pre partita è intervenuto il Direttore Sportivo del Lecce Stefano Trinchera ai microfoni di SkySport24, che ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni sul match e su alcuni giocatori, in particolare su Camarda, di proprietà del Milan, e Stulic. Ecco, di seguito, le sue parole:
Milan, le parole di Trinchera su Camarda
—
Sulla partita: "Non possiamo permetterci di mollare, il campionato di Serie A è molto tosto e anche oggi siamo qui a combattere contro un'altra grande squadra".