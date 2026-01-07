La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, mercoledì 7 gennaio 2026. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina del 'Tuttosport', in edicola oggi, mercoledì 7 gennaio 2026 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

La prima pagina di 'Tuttosport' apre con la vittoria della Juventus contro il Sassuolo. Scatto Juve, riscatto David. Udinese e Ricardo, il Torino spinge. Dodo e sfida a Conte, Inter settimana calda. Lazio, Maldini e Ratkov. Ecco la prima pagina di 'Tuttosport'.