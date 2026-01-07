Questa è la prima pagina di 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, mercoledì 7 gennaio 2026. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.
PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Prima pagina Corriere dello Sport: la Juventus vince. In campo Napoli e Inter
EDICOLA
Prima pagina Corriere dello Sport: la Juventus vince. In campo Napoli e Inter
La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, mercoledì 7 gennaio 2026. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato
La prima pagina del 'Corriere dello Sport' apre con la vittoria della Juventus contro il Sassuolo. Festa per David. Napoli, Conte rilancia Lang. Pio con Lautaro, tentazione Inter. Roma, Gasperini vince e tace. Lazio a metà, assalto Kean. Ecco la prima pagina del 'Corriere dello Sport'.
© RIPRODUZIONE RISERVATA