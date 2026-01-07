Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, mercoledì 7 gennaio 2026. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.
La prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport' apre con la vittoria della Juventus contro il Sassuolo. Festa David. Chivu pensa al turnover contro il Parma. Il Napoli contro il Verona. Allegri spietato. Milan al primo tiro segnati 12 gol. La Roma riparte. Lazio preso Ratkov. Piace Maldini. Ecco la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport'.
