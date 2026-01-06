Contro il Grifone, il Milan dovrebbe giocare in attacco con la coppia Pulisic e Leao dal primo minuto. 'La Gazzetta dello Sport' parla anche delle possibili scelte in difesa. Gabbia e Pavlovic ieri si sarebbero regolarmente allenati in gruppo e dovrebbero tornare da titolari dopo la panchina contro il Cagliari. Resterebbe un dubbio sul braccetto di destra della difesa a tre di Massimiliano Allegri.