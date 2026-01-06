Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Milan verso il Genoa: occhio ai dubbi in difesa. Gabbia rientra, ma Tomori …

MILAN-GENOA

Milan verso il Genoa: occhio ai dubbi in difesa. Gabbia rientra, ma Tomori …

Milan verso il Genoa: occhio ai dubbi in difesa. Gabbia rientra, ma Tomori ...
Milan-Genoa, i rossoneri sono pronti a tornare in campo dopo la vittoria con il Cagliari. Tomori può riposare in difesa. Ecco il motivo da 'La Gazzetta dello Sport'
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Il Milan prepara la partita contro il Genoa. Il Diavolo di Massimiliano Allegri torna in campo dopo la vittoria di misura contro il Cagliari e il 3-0 contro il Verona a San Siro. Possibile qualche cambio in difesa.

Contro il Grifone, il Milan dovrebbe giocare in attacco con la coppia Pulisic e Leao dal primo minuto. 'La Gazzetta dello Sport' parla anche delle possibili scelte in difesa. Gabbia e Pavlovic ieri si sarebbero regolarmente allenati in gruppo e dovrebbero tornare da titolari dopo la panchina contro il Cagliari. Resterebbe un dubbio sul braccetto di destra della difesa a tre di Massimiliano Allegri.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Milan senti Ambrosini: "Il gioco si può migliorare. La chiave è Rabiot. E sul mercato ...">>>

Il Milan, sottolinea la rosea, affronterà un tour de force con ben quattro partite di campionato in dieci giorni. Per questo motivo Tomori potrebbe prendere fiato e riposare per una partita, lasciando spazio a De Winter che ha ben impressionato contro i Cagliari. Il difensore belga tornerebbe al suo ruolo originario, dopo avere giocato al centro della difesa al posto dell'infortunato Gabbia.

Leggi anche
Prima pagina Tuttosport: “Arbitri e VAR, Capello va giù pesante”
Prima pagina Corriere dello Sport: “Cancelo, il Barcellona lo soffia all’Inter”

© RIPRODUZIONE RISERVATA