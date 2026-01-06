LEGGI ANCHE: Milan senti Ambrosini: "Il gioco si può migliorare. La chiave è Rabiot. E sul mercato ...">>>
Il Milan, sottolinea la rosea, affronterà un tour de force con ben quattro partite di campionato in dieci giorni. Per questo motivo Tomori potrebbe prendere fiato e riposare per una partita, lasciando spazio a De Winter che ha ben impressionato contro i Cagliari. Il difensore belga tornerebbe al suo ruolo originario, dopo avere giocato al centro della difesa al posto dell'infortunato Gabbia.
