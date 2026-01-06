PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Prima pagina Tuttosport: “Arbitri e VAR, Capello va giù pesante”

Questa è la prima pagina del 'Tuttosport', in edicola oggi, martedì 6 gennaio 2026. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

La prima pagina di 'Tuttosport' apre con il calciomercato della Juventus. Si tratta per il ritorno di Chiesa. Torino, effetto Petrachi. Soumaré l'ultima idea. La zona Champions e Raspadori. Ansie Gasperini. Smacco Inter, Cancelo al Barcellona. Arbitri e VAR, Capello va giù pesante. Ecco la prima pagina di 'Tuttosport'.

 

