Questa è la prima pagina del 'Tuttosport', in edicola oggi, martedì 6 gennaio 2026. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.
PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Prima pagina Tuttosport: “Arbitri e VAR, Capello va giù pesante”
EDICOLA
Prima pagina Tuttosport: “Arbitri e VAR, Capello va giù pesante”
La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, martedì 6 gennaio 2026. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato
La prima pagina di 'Tuttosport' apre con il calciomercato della Juventus. Si tratta per il ritorno di Chiesa. Torino, effetto Petrachi. Soumaré l'ultima idea. La zona Champions e Raspadori. Ansie Gasperini. Smacco Inter, Cancelo al Barcellona. Arbitri e VAR, Capello va giù pesante. Ecco la prima pagina di 'Tuttosport'.
© RIPRODUZIONE RISERVATA