Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Il Buen Camino di Max”

EDICOLA

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, martedì 6 gennaio 2026. Rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato
Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, martedì 6 gennaio 2026. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

La prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport' apre con il calciomercato della Juventus. Chiesa vuole la Juve. Il caso e Chiesa. Lautaro-Conte, la sfida dei re. Casarin: "Abbassiamo i toni con gli arbitri". Il Buen Camino di Max. Ecco la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport'.

 

