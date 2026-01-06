Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Pulisic e Leao, in Milan-Genoa torna la coppia titolare di Allegri

MILAN-GENOA

Pulisic e Leao, in Milan-Genoa torna la coppia titolare di Allegri

Pulisic e Leao, in Milan-Genoa torna la coppia titolare di Allegri
Milan-Genoa, Massimiliano Allegri dovrebbe puntare finalmente sulla coppia titolare in avanti, ovvero Leao con Pulisic. Ecco le novità da 'La Gazzetta dello Sport'
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Milan-Genoa potrebbe essere la partita giusta per rivedere dal primo minuto insieme Pulisic e Leao. Come scrive 'La Gazzetta dello Sport' i due non si vedono insieme a San Siro (nelle partite in casa) dai 18 minuti di Coppa Italia contro il Bari del 17 agosto. Tra infortuni e sfortune, i due attaccanti hanno giocato pochissimo insieme. Il derby contro l'Inter giocato in trasferta resta l'unica partita in cui hanno iniziato dal primo minuto insieme in Serie A.

Milan-Genoa, Leao e Pulisic titolari

—  

In stagione Leao e Pulisic hanno giocato insieme solo 136 minuti, in cui hanno segnato un gol a testa, contro Bari e Inter. In media, dunque, producono una rete ogni 68’. Ieri a Milanello Nkunku, scrive la rosea, si è allenato a parte, mentre Fullkrug non sarebbe ancora del tutto pronto per giocare dal primo minuto. Pulisic, partito dalla panchina contro il Cagliari per un problema al flessore, starebbe meglio e pronto al 100% per il Genoa. L'ex Chelsea e Leao insieme hanno segnato esattamente la metà delle reti del Milan in campionato.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Estupinan lascia subito il Milan? C'è una clamorosa ipotesi di calciomercato. Ecco quale>>>

In coppia insieme, continua il quotidiano, potrebbero portare talento e imprevedibilità. Leao dovrebbe agire da centravanti, spesso e volentieri esentato da compiti di pressing o copertura quando si difende.

Leggi anche
Il genio di Modric non ha età: ha cambiato modo di giocare ma si conferma ancora al top
Milan letale al primo tiro in porta: ecco il dato che esalta il cinismo di Allegri

© RIPRODUZIONE RISERVATA