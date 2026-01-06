Pulisic e Leao, in Milan-Genoa torna la coppia titolare di Allegri

Milan-Genoa potrebbe essere la partita giusta per rivedere dal primo minuto insieme Pulisic e Leao . Come scrive 'La Gazzetta dello Sport' i due non si vedono insieme a San Siro (nelle partite in casa) dai 18 minuti di Coppa Italia contro il Bari del 17 agosto. Tra infortuni e sfortune, i due attaccanti hanno giocato pochissimo insieme. Il derby contro l'Inter giocato in trasferta resta l'unica partita in cui hanno iniziato dal primo minuto insieme in Serie A.

Milan-Genoa, Leao e Pulisic titolari

In stagione Leao e Pulisic hanno giocato insieme solo 136 minuti, in cui hanno segnato un gol a testa, contro Bari e Inter. In media, dunque, producono una rete ogni 68’. Ieri a Milanello Nkunku, scrive la rosea, si è allenato a parte, mentre Fullkrug non sarebbe ancora del tutto pronto per giocare dal primo minuto. Pulisic, partito dalla panchina contro il Cagliari per un problema al flessore, starebbe meglio e pronto al 100% per il Genoa. L'ex Chelsea e Leao insieme hanno segnato esattamente la metà delle reti del Milan in campionato.