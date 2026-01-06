PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Prima pagina Corriere dello Sport: “Cancelo, il Barcellona lo soffia all’Inter”

EDICOLA

Prima pagina Corriere dello Sport: “Cancelo, il Barcellona lo soffia all’Inter”

Prima pagina Corriere dello Sport: 'Cancelo, il Barcellona lo soffia all'Inter'
La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, martedì 6 gennaio 2026. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Questa è la prima pagina di 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, martedì 6 gennaio 2026. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

La prima pagina del 'Corriere dello Sport' apre con il calciomercato della Juventus. Il Liverpool apre al ritorno di Chiesa alla Juventus. Cancelo, il Barcellona lo soffia all'Inter. Neres ci prova per l'Inter. Raspadori incerto, la Roma in allarme. Arbitri nel caos, comanda il VAR. Ecco la prima pagina del 'Corriere dello Sport'.

 

Leggi anche
Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Il Buen Camino di Max”
Pulisic e Leao, in Milan-Genoa torna la coppia titolare di Allegri

© RIPRODUZIONE RISERVATA