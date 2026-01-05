Milan-Genoa, la partita di Serie A è stata assegnata all'arbitro Mariani. Fa storcere il naso al designazione al VAR, ovvero Aleandro Di Paolo. Ecco i precedenti
Poca pausa per il Milan che dopo la vittoria sul campo di Cagliari torna a San Siro per sfidare il Genoa nella 19^ giornata del campionato di Serie A. Per il Diavolo una partita importante per chiudere al meglio il girone di andata (da recuperare Milan-Como). Sono da poco ufficiali le designazioni arbitrali della sfida del Meazza. L'arbitro Mariani sarà coadiuvato dagli assistenti Daniele Bindoni e Davide Moro. Quella che fa storcere il naso è la scelta del VAR e AVAR: designato Aleandro Di Paolo, che sarà assistito nel suo compito da Daniele Paterna.
Milan-Genoa, al VAR torna Di Paolo
In questa stagione il Milan è stato al centro di molte polemiche arbitrali, forse quella più clamorosa in Milan-Lazio 1-0, in cui l'arbitro Collu non diede un rigore in favore dei biancocelesti per presunto fallo di mano di Pavlovic (non punibile). Al VAR, in quella circostanza, c'era proprio Aleandro Di Paolo, che chiamò Collu a una revisione totalmente inutile che creò un caso mediatico altrettanto inutile.