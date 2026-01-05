Poca pausa per il Milan che dopo la vittoria sul campo di Cagliari torna a San Siro per sfidare il Genoa nella 19^ giornata del campionato di Serie A. Per il Diavolo una partita importante per chiudere al meglio il girone di andata (da recuperare Milan-Como). Sono da poco ufficiali le designazioni arbitrali della sfida del Meazza. L'arbitro Mariani sarà coadiuvato dagli assistenti Daniele Bindoni e Davide Moro. Quella che fa storcere il naso è la scelta del VAR e AVAR: designato Aleandro Di Paolo, che sarà assistito nel suo compito da Daniele Paterna.